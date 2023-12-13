نباتات تساعد في تقليل مخاطر الإصابة بالسكري الوراثي

محمد اسماعيل - القاهرة - السكري الوراثي هو نوع من السكري الذي يرتبط بطفرات في الجينات ويؤثر هذا النوع من السكري على كيفية تعامل الجسم مع الأنسولين، وهو هرمون يساعد على تنظيم مستويات السكر في الدم.

وبحسب ما ورد عبر صحيفة "مديكال إكسبريس"، أظهرت النتائج أنه حتى مع وجود استعداد وراثي وعوامل خطر أخرى مثل: السمنة، والتقدم في العمر، وقلة النشاط البدني، فإن النظام الغذائي النباتي يقلل خطر الإصابة بالسكري بنسبة 24%

وأفادت الدراسة بأن الحمية النباتية لا تعطي ثمارها الوقائية إلا إذا تم تقليل الأطعمة المصنّعة، والتي تحتوي على نسبة عالية من السكر.

واعتمد البحث على بيانات 114 ألف شخص من سجلات البنك الحيوي البريطاني، تمت متابعتهم لمدة 12 عاماً.

وبينت الدراسة مدى أهمية الوظيفة الكاملة للكبد والكلى في الوقاية من مرض السكري. ويلعب كلا العضوين دوراً رئيسياً في تطوّر مرض السكري.

ولاحظ الباحثون أن الحمية النباتية تلعب دوراً يتجاوز مسألة خفض الوزن وتنحيف الخصر، حيث تؤثر على عملية التمثيل الغذائي نفسها، وتقلل الالتهابات المرتبطة بالسكري.

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