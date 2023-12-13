ماذا يحدث لجسمك عند تناول الفول السوداني في الشتاء؟.. فوائد بالجملة

القاهرة - سمر حسين - صحة

يتميز الفول السوداني بمذاق لذيذ واستخدامات عدة، إذ يُمكن تناوله مكسرات، وعمل الزبدة، ويفضله الملايين حول العالم لذلك يبحثون عن فوائده في الشتاء، وارتباطه بصحة القلب وكذلك صحة العقل ودوره في عدم التدهور المعرفي، وهو ما ذكره موقع «WIO News».

فوائد تناول الفول السوداني في الشتاء

يلعب الفول السوداني دورًا مهمًا لصحة القلب، إذ يحتوي على دهون أحادية غير مشبعة، وذلك النوع من الدهون بحسب تصريحات الدكتور مروان سالم، أخصائي التغذية العلاجية لـ«هُن»، لافتا إلى أنه له دور مهم في زيادة نسبة الكوليسترول الجيد، في الدم وخفض مستويات الكوليسترول الضار، مما يُحسن صحة القلب.

وأوضح مروان سالم، أن هناك فوائد لتناول الفول السوداني في الشتاء، لأن درجات الحرارة الباردة تؤدي إلى زيادة الضغط على نظام القلب والأوعية الدموية.

وأضافت الدكتورة عاليا صلاح، أخصائية التغذية الإكلينيكية والسمنة، لـ«هُن»، أن للفول السوداني، فوائد لصحة القلب ومرضى السكر لأنه بطيء الهضم ولا يرفع نسبة السكر في الدم، لأن مريض السكر يكون لديه قابلية لمرض الكوليسترول ولا يرفع نسبة الجلوكوز في الدم أو الأنسولين.

غني بالمواد المغذية

ويعتبر الفول السوداني من المكسرات التي تحتوي على العناصر الغذائية الأساسية، مثل الفيتامينات والمعادن ومضادات الأكسدة، وهي مهمة لأنها تلعب دورًا في دعم جهاز المناعة، مما يساعد على مقاومة أمراض الشتاء.

تحسين الصحة المعرفية

ويحتوي الفول السوداني على ثلاثي النياسين القوي والريسفيراترول وفيتامين E، الذي يُمكنه القيام بدور مهم في تعزيز وظائف المخ المعرفية، وتتحد عناصر ثلاثي النياسين والريسفيراترول وفيتامين E لتشكل حاجزًا وقائيًا ضد مرض آلزهايمر والتدهور المعرفي المرتبط بالتقدم في العمر.

الحفاظ على صحة البشرة

يساعد الفول السوداني في الحفاظ على صحة البشرة التي تتعرض للجفاف في الشتاء، بفضل محتواه من عناصر ضرورية مثل فيتامين «E» الذي يُغذي البشرة.

5-زيادة الطاقة

يعتبر الفول السوداني مصدرًا مهمًا للبروتين والدهون الصحية والكربوهيدرات، وهو ما يزود من الطاقة، ويحتاج جسم الإنسان بشكل خاص خلال الأشهر الباردة إلى الطاقة ليظل دافئًا.