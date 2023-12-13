رفايع ملهاش لازمة في مطبخك.. فلوس ومكان على الفاضي

القاهرة - سمر حسين - مطبخ

تعتمد العروس على شراء جميع احتياجاتها في المطبخ، وهناك بعض الأجهزة التي يجب ألا تفكري في شرائها، وإذا كانت موجودة بالفعل تخلصين منها لأنها تشكل حيزًا دون جدوى، منها آلات شهيرة ورفايع تسعى الكثيرات لشرائها في المطبخ ظنًا منهم أنها مفيدة لكن لا جدوى لها، بحسب موقع «realsimple»

5 رفايع ملهاش لازمة في مطبخك

البداية من أدوات الطهي، والملاعق التي لا تُقاوم الحرارة أو المصنوعة من الفولاذ، وبدلًا منها اشترِ الملاعق السيلكون أو الأسباتولا لأنها مٌقاومة بشكل كبير لدرجات الحرارة.

2- أجهزة المطبخ المتخصصة

تعتبر ماكينة الأيس كريم من الأجهزة التي لا يجب شراؤها في مطبخك بجانب عدد من الأجهزة التي لها استخدام واحد فقط مثل آلات تدفئة الهوت دوج، وآلات صنع الفشار، وصانعات حلوى شعر البنات أو غزل البنات قطاعة الموز، وقطاعة الأفوكادو، وقطاعة بيض السيليكون، ومقشرات البيض، ومكعبات ثلج السيليكون بأشكال لطيفة، كلها تشغل مساحة كبيرة في أدراجك وخزائنك، ومن المرجح أنك تستخدمينها مرة واحدة في السنة، وتجمع الأتربة في مطبخك وتكلفك الكثير من الأموال.

3- الأواني الخزف

لا يجب شراء أواني لا تستطيعين استخدامها إلاً لغرض واحد فقط، وهي الأواني الخزف، غير أنها مُعرضة للكسر ويُمكن أن تشغل حيزًا في المطبخ، لذا استبدليها بأخرى تكون ذات قيمة وتنفعك في المطبخ، والأواني البلاستيك التي تتكسر بسرعة بسبب رداءة جودتها.

4- ترسانة من السكاكين

يمكن أن تكون السكاكين عالية الجودة باهظة الثمن، وتكثرين من شراء كميات منها، لكن لا يحتاج مطبخك إلا لخمس سكاكين في المطبخ، سكين التقشير، وسكين نزع العظم المستقيم، وقطاعة ذات حواف مُسطحة، وقطاعة مسننة، وسكين طاهٍ مقاس 8 بوصات.