"زيت الروزماري.. سر جمال الشعر"

محمد اسماعيل - القاهرة - - د ب أ

زيت الروزماري هو زيت عطري يستخرج من أوراق نبات إكليل الجبل ويتميز برائحة قوية ومنعشة، كما أنه يحتوي على العديد من الفوائد الصحية، بما في ذلك فوائده للشعر.

وأوردت مجلة "فرويندين" الألمانية أن زيت الروزماري غني بحمض "روزمارينيك"، الذي يمتاز بتأثير مضاد للأكسدة، ومادة "سينول" المضادة للالتهابات.

زيادة نمو الشعر

وأضافت المجلة المعنية بالجمال والموضة أن زيت الروزماري يعمل على تحسين سريان الدم في فروة الرأس، مما يعمل على إمداد بصيلات الشعر بالمواد المغذية، الأمر الذي يساعد على زيادة نمو الشعر.

كما يعمل زيت الروزماري على تقوية جذور الشعر من ناحية، ومحاربة الالتهابات في فروة الرأس من ناحية أخرى، مما يحول دون تساقط الشعر.

وبالإضافة إلى ذلك، يعمل زيت الروزماري على ترطيب الشعر ويمنحه مظهراً لامعاً يأسر الألباب.

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