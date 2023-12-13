يعرضك للخطر.. طبيب يحذر من الإفراط في غسل اليدين

القاهرة - سمر حسين - صحة

يعتبر غسل الأيدي من الأمور الجيدة إلا أن الإفراط فيه قد يكون له توابع أخرى ويعرض الجسم لهجوم البكتيريا والفيروسات كما قال الدكتور مجدى بدران، عضو الجمعية المصرية للحساسية والمناعة في تصريحات لـ«هن».

تحذير من الإفراط في غسل اليدين

وبحسب «بدران» يمكن أن يتسبب الغسيل المتكرر لليدين في إزالة الزيوت الصحية الطبيعية التي تحتاجها البشرة للبقاء بصحة جيدة، والبكتيريا النافعة التي تعزز المناعة وتحمي من الأمراض، وحدوث تغيرات ملحوظة في جلد اليدين، وأمراض جلدية مثل التالي:

-التهاب الجلد التماسي.

- الإكزيما.

-حساسية الجلد.

-جفاف الجلد.

-تقرن الجلد.

تقشر الجلد.

-تفاقم الأمراض الجلدية الموجودة مسبقًا.

- تلف الجلد المزمن.

علاوة على ذلك، يمكن أن يزيد الجلد التالف من خطر استيطان الميكروبات المعدية وحدوث التهابات جلدية مزمنة.

وقال «بدران» إن السبب وراء الإفراط في غسل الأيدي هو الخوف من الميكروبات والعدوى، كما أن الإجبار على غسل اليدين مرارًا وتكرارًا هو أحد المظاهر الأكثر شيوعًا لاضطراب الوسواس القهري.

وأوضح أن الوسواس القهري هو اضطراب قلق يتميز بمخاوف وأفكار لا يمكن السيطرة عليها والتي تجبر الفرد على سلوكيات نمطية متكررة يتم إجراؤها في محاولة لطرد الأفكار الهوسية، ونصح بالاعتدال في غسل الأيدي على الرغم من أهميته في طرد الفيروسات التي تهاجم الجسم، لكن ليس بشكل مفرط يصل حد الهوس.

الأوقات الأساسية لغسل اليدين

يجب عليك غسل يديك كثيرًا، في مثل هذه الأوقات:

- قبل وأثناء وبعد تحضير الطعام.

- قبل وبعد الاعتناء بشخص في المنزل مريض بالقيء أو الإسهال.

- قبل وبعد علاج الجروح.

- بعد استخدام المرحاض.

- بعد التعامل مع الحيوانات الأليفة.