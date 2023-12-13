الامارات | مدرسة الإبداع العلمي الدولية البحرين: آفاق جديدة للتميز التعليمي

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تفخر مؤسسة بوخاطر لإدارة وتطوير التعليم "بيم" بالإعلان عن افتتاح مدرسة الإبداع العلمي الدولية في منطقة الرفاع في مملكة البحرين ابتداء من أغسطس 2024، في إنجاز يمثل إلتزام بيم بتوفير معايير تعليمية بريطانية متميزة على الصعيد المحلي والدولي.

تستمد مدرسة الإبداع العلمي الدولية - البحرين من إرث مؤسسة بوخاطر لإدارة وتطوير التعليم "بيم" العريق، والذي يمتد لأكثر من ٢٠ عاما من التميز في إدارة التعليم والمدارس. وبتركيزها على التميز الأكاديمي، تهدف مدرسة الإبداع العلمي الدولية في البحرين إلى تنمية وتعزيز الإبداع والتفكير الناقد لدى الطلبة، وتمكينهم من النجاح في عالم متغير باستمرار. تم تجهيز المدرسة لتوفير تجربة تعليمية شاملة للطلاب من المرحلة التأسيسية الأولى إلى الصف 13.

تستقبل مدرسة الإبداع العلمي الدولية - البحرين الطلاب في عامها الأول من المرحلة التأسيسية الأولى حتى الصف الرابعة، وقد أعدت خطة شاملة للتوسع للمستويات العليا في السنوات اللاحقة.

وصرح صلاح بوخاطر، المؤسس والرئيس التنفيذي لمؤسسة بوخاطر لإدارة وتطوير التعليم - بيم: "نحن فخورون بانطلاق أولى مدارس الإبداع العلمي في مملكة البحرين". عبر منهاج دراسي بريطاني فريد، تسعى مدرسة الإبداع العلمي الدولية في البحرين لتمكين الطلاب وتطوير المهارات اللازمة لمستقبل ناجح ضمن بيئة تدعم التميز الأكاديمي.



تتطلع مدرسة الإبداع العلمي الدولية - البحرين إلى استقبال الطلاب وعائلاتهم، وتعزيز مجتمع متعدد الثقافات يتقبل التنوع والآفاق العالمية. من خلال توفير بيئة تعليمية شاملة، تقدم مدرسة الإبداع العلمي الدولية - البحرين تعليما يعتمد أعلى المعايير العالمية، بدعم من معلمين مؤهلين تأهيلاً عالياً، في مرافق حديثة، وتهدف إلى بناء جيل من قادة المستقبل.لمزيد من المعلومات حول مدرسة الإبداع العلمي الدولية يمكنكم زيارة

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بوخاطر لإدارة وتطوير التعليم (بيم)

صلاح بوخاطر، رئيس مجلس إدارة مجموعة بوخاطر ومؤسسة بوخاطر لإدارة وتطوير التعليم (بيم) هو خريج الإدارة الصناعية في الولايات المتحدة الأمريكية، ولديه أكثر من ثلاثة عقود من الخبرة في إدارة الشركات التابعة لمجموعة بوخاطر للاستثمارات المحدودة.

كان لصلاح بوخاطر الدور الريادي في تأسيس مدرسة الإبداع العلمي الدولية، والمدرسة الأمريكية للإبداع العلمي، التي تجسد معايير عالمية مرموقة، متأصلة بالقيم، ونالت استحسان الهيئات التعليمية في دولة الإمارات العربية المتحدة، فضلاً عن الاعتمادات الدولية.

كما ارتبط اسم السيد صلاح بوخاطر بمؤسسات مرموقة مثل جامعة الشارقة، والجامعة الأمريكية بالشارقة وتقلد مناصب استشارية ريادية في حكومة الشارقة.

تستمد مؤسسة بوخاطر لإدارة وتطوير التعليم (بيم) خبراتها من التجربة الناجحة لمجموعة بوخاطر والتي تتمثل في خبرة تمتد لأكثر من 20 عاماً من التميز في تطوير المؤسسات التعليمية الناجحة وتنفيذ أنظمة الإدارة التعليمية المتقدمة في دولة الإمارات العربية المتحدة. توفر مؤسسة بوخاطر لإدارة وتطوير التعليم (بيم) مجموعة من المدارس المتميزة في تقديم المناهج الأميركية والبريطانية لجميع المراحل التعليمية في دولة الإمارات العربية المتحدة تحت اسمي مدرسة الإبداع العلمي الدولية والمدرسة الأميركية للإبداع العلمي، وتضم أكثر من 11 ألف طالب وطالبة.