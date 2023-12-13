فاكهة مذكورة في القرآن تحافظ على العين وتحمي من الأمراض.. اعرفها

القاهرة - سمر حسين - صحة

﴿كُلُوا مِن رِّزْقِ رَبِّكُمْ وَاشْكُرُوا لَهُ﴾.. هكذا ذكر الله عز وجل أسماء فواكه وخضروات وهب بها عباده، ليأكلوا منها، ويشكروا الله على نعمه، والتأمل بعظمة خلقه، في قوله تعالى: (انْظُرُوا إِلَى ثَمَرِهِ إِذَا أَثْمَرَ وَيَنْعِهِ إِنَّ فِي ذَلِكُمْ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ).

العديد والعديد من الخضروات والفواكه التي ذكرها الله عز وجل بكتابه العزيز، فالكثير من الأصناف ذكرت في القرآن الكريم؛ كالسدر والزنجبيل والزيتون.

نوع فاكهة مذكور في القرآن يحمي من أمراض العيون

اليقطين، واحد من الخضروات التي ذكرها الله عز وجل في كتابه بقوله تعالى: «وَأَنبَتْنَا عَلَيْهِ شَجَرَةً مِّن يَقْطِينٍ» ويسمي أيضا هذا النوع من الخضروات بالدباء، كما ذكر في الحديث قال أنس: قدم للنبي (صلى الله عليه وسلم) مرق فيه دباء «قرع» وقديد، فجعل يتبع الدباء حوالي القصعة قال: أنس فلم أزل أحب الدباء من يومئذ، وكان النبي (صلى الله عليه وسلم) يحبه ويقول: «إنها شجرة أخي يونس».

ما هو اليقطين؟

اليقطين هو نوع من الفواكه أو الخضروات التي تنمو على الكرعين الطويلة والمتسلقة، يُعرف في بعض الأماكن باسم القرع العسلي أو اليقطين العسلي. يشبه اليقطين في الشكل القرع الصغير أو اليقطينة، وهو يتميز بلونه البرتقالي الزاهي وقشرته السميكة.

فوائد اليقطين

اليقطين أو القرع العسلي يحمل العديد من الفوائد الصحية نظرًا لغناه بالعناصر الغذائية والفيتامينات، إليك بعض الفوائد الصحية لليقطين، وفقًا لموقع WEBMD:

غني بالفيتامينات والمعادن

اليقطين يحتوي على الفيتامينات مثل فيتامين A وC وE، وكذلك البوتاسيوم والمغنيسيوم والكالسيوم والحديد.

مصدر جيد للألياف

يحتوي اليقطين على كمية جيدة من الألياف الغذائية التي تعزز الهضم وتساعد في تحسين صحة الجهاز الهضمي.

تعزيز صحة العيون

بفضل احتوائه على فيتامين A، الذي يعتبر مهماً لصحة العين، يساهم اليقطين في الحفاظ على صحة العين والرؤية الجيدة.

دعم الجهاز المناعي

الفيتامينات والمعادن الموجودة في اليقطين تساهم في دعم جهاز المناعة وتقويته.

مضاد للأكسدة

يحتوي اليقطين على مركبات تسمى الكاروتينويدات التي تعمل كمضادات للأكسدة، مما يحمي الخلايا من الضرر الناتج عن الجذور الحرة.

دعم صحة البشرة

الفيتامينات والمعادن الموجودة في اليقطين يمكن أن تساهم في تحسين صحة البشرة وتقليل مشاكلها.

تناول اليقطين بانتظام كجزء من نظام غذائي متوازن يمكن أن يكون له تأثير إيجابي على الصحة العامة ويساعد في دعم الجسم بالعناصر الغذائية الضرورية.