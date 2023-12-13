تعرضه للتلف أو الانفجار.. 6 عادات خاطئة يجب تجنبها عند استخدام الميكروويف

القاهرة - سمر حسين - مطبخ

لا تستغنى ربات البيوت عن جهاز الميكروويف في المنزل، بديلا للبوتجاز أحيانا أو الفرن، لكن هناك بعض الأشياء التي تسبب تلفه وتؤدي في بعض الأحيان إلى انفجاره وتسبب الحرائق، ولتجنب كل هذا تعرف على المحظورات التي لا يجب فعلها مع الميكروويف بحسب موقع «eatthis» البريطاني.

لا تستخدمي الشوك والملاعق

احذري استخدام كل من إدخال الشوك أو الملاعق المعدنية في الميكروويف، نظرا لأنها قد تؤدي إلى تلف الجهاز، فضلا عن نشوب الحرائق.

احذري استخدام الأغطية البلاستيكية او الورق

لابد أن تتجنب استخدام وعاء غير آمن تمامًا للحرارة خلال التعامل مع الميكروويف وبدلا من ذلك، ينصح بضرورة التأكد من استخدام الوعاء المناسب مع الابتعاد عن التعامل باستخدام الأغطية البلاستيكية أو الورق، لأنها تحتوي على مواد كيميائية غير آمنة للاستخدام.

- تسخين طعام يحدث انفجارا

لا تعلم بعض ربات البيوت أن طهي بعض الطعام بقشرة مثل البيض من الأمور الخاطئة عند استخدام الميكروويف، لأنها يمكن أن تساعد على سرعة التلف والانفجار، فعندما يتم تسخين الرطوبة داخل هذه الأطعمة بواسطة الميكروويف، سيبدأ البخار في التكون، ويتراكم الضغط إلى النقطة التي ينفجر فيها البيض، وبالتالي التأثير بالسلب على عمر الجهاز.

- تسخين الطعام مكشوفا

قبل تسخين الطعام في الميكروويف احرصي على تغطيته حتى تضمني طهيه بالتساوي، لكن تركه مكشوفا يؤدي إلى تناثر بقايا الطعام في الزوايا.

-ترك الطعام دون إشراف

لا يفضل الابتعاد عن الميكروويف أثناء طهي الطعام، فمن الأفضل أن تظل قريبًا، لكى تتفقد الأطعمة أثناء طهيها، للتأكد من تسخينها بالتساوي وعدم تناثرها أو ارتفاع درجة حرارتها.

- تجاهل تنظيف الميكروويف

لا تترك الميكروويف متسخا لفترات طويلة، لأنها عادة من شأنها أن تعرض جهازك الحراري للتلف سريعا، ويقلل من العمر الافتراضي له، لذلك يجب تنظيفه بصورة مستمرة، عن طريق استخدام كوبين من الماء وتسخينهما لمدة دقيقتين، ثم افتحي الباب قليلا ليعمل البخار على تنظيف الجهاز وتفتيت الدهون.