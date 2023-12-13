طريقة عمل فطيرة التفاح الهشة.. زي المطاعم والمحلات

القاهرة - سمر حسين - مطبخ

تُعتبر فطيرة التفاح وجبة لذيذة وشهية تُحضّر في العديد من المناسبات والحفلات أو كوجبة خفيفة ممتعة في أي وقت من السنة، فهي حلوى مشهورة تتكون من عجينة تُحشى بشرائح التفاح المملوءة بالتوابل والسكر والزبدة، يُمكن أن تكون العجينة قابلة للتفكك والهشاشة أو تكون أكثر سمكًا وقوامًا، ويعتمد ذلك على التفضيل الشخصي والوصفة المستخدمة.

تتميز فطيرة التفاح بطعمها الغني والحلو مع اللمسة الخفيفة من التوابل مثل القرفة والهيل، ويمكن أحيانًا إضافة لمسة من عصير الليمون لتعزيز نكهة التفاح، عادةً ما تُخبز في الفرن حتى تصبح ذهبية اللون وتُقدم عادةً ساخنة أو دافئة مع الآيس كريم أو الكريمة الطازجة.

طريقة عمل فطيرة التفاح

فطيرة التفاح وجبة رائعة، إليك وصفة بسيطة لتحضيرها

مكونات فطيرة التفاح

للعجين:

2 كوب دقيق

1/2 كوب زبدة

1/4 كوب ماء بارد

ربع ملعقة صغيرة ملح

للحشوة:

4 تفاح مقشر ومقطع إلى شرائح رقيقة

1/2 كوب سكر

ملعقة صغيرة قرفة

ربع ملعقة صغيرة هيل

ملعقتان كبيرتان عصير ليمون

2 ملعقة كبيرة زبدة

طريقة عمل فطيرة التفاح

في وعاء كبير، اخلط الدقيق والملح ثم أضيف الزبدة المبروشة.

قم بفرك الزبدة في الطحين حتى يصبح المزيج مثل الخردل.

اضف الماء بالتدريج وامزج حتى تتكون عجينة.

شكلها ككرة وضعها في كيس بلاستيكي واتركها في الثلاجة لمدة 30 دقيقة.

سخّن الفرن إلى 180 درجة مئوية.

في مقلاة كبيرة، ضع الزبدة وسخّنها على نار متوسطة.

اضف شرائح التفاح وقلبها مع السكر والقرفة والهيل. قلبها بين الحين والآخر لمدة 5 دقائق أو حتى تصبح شرائح التفاح طرية قليلاً.

اضف عصير الليمون واتركها لمدة دقيقة إضافية ثم ارفعها عن النار واتركها جانبًا لتبرد. بعد أن تبرد الحشوة وتكون العجينة جاهزة، افردي العجينة في صينية فرن.

اسكب حشوة التفاح في وسط العجينة المفرودة مع ترك حافة صغيرة من العجين حول الحواف.

اطوي الحواف المتبقية فوق حشوة التفاح لتشكيل حاشية.

ضع الفطيرة في الفرن المُسخن مسبقًا واتركها لمدة 40-45 دقيقة أو حتى تصبح القاعدة ذهبية اللون.

بمجرد أن تخرج من الفرن، اتركها تبرد قليلاً قبل التقطيع.