"الأفرول المرصع بالترتر..  إطلالة فخمة وجذابة"

محمد اسماعيل - القاهرة - - د ب أ

الأفرول من القطع العصرية التي يمكن ارتداؤها في مختلف المناسبات، بما في ذلك الحفلات ويعد الأفرول المرصع بالترتر خيارًا مثاليًا للحصول على إطلالة فخمة وجذابة.

أوردت مجلة "Instyle" أنه يمكن للمرأة الحصول على إطلالة فخمة في الحفلات من خلال ارتداء أفرول أسود ذي صدرية مرصعة بالترتر.

وأوضحت المجلة المعنية بالموضة والجمال، أنه يمكن أيضاً الحصول على إطلالة أكثر جرأة وإثارة من خلال اختيار موديل ذي حمالة عنق “Neckholder”، والذي يمتاز بظهر مكشوف.

وأضافت "Instyle" أنه يمكن تأكيد فخامة الإطلالة من خلال تنسيق الأفرول المرصع بالترتر مع حقيبة يد صغيرة مرصعة بالترتر أيضاً، على أن تكتمل فخامة الإطلالة بصندل أسود أنيق.

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