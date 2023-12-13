شبك معدني في المريء كاد يودي بحياة رجل.. فما القصة

محمد اسماعيل - القاهرة - تمكن الأطباء في مدينة فيدنويي الروسية، من إجراء عملية ناجحة لسحب شبك معدني من مريء رجل كان قد جاء إلى المستشفى يعاني أعراض السعال وضيق التنفس.

وتبعا لقناة 360 TV الروسية أُدْخِل رجل يبلغ من العمر 37 عاما إلى المستشفى في مدينة فيدنويي بسبب شكوى من السعال وصعوبة التنفس والإحساس بوجود جسم غريب في الحلق، ليكتشف الأطباء في أثناء الفحص وجود شبك معدني في المريء لديه، وأجروا له عملية وأزالوا الشبك من جسمه.

وأشار الأطباء إلى أن الرجل لم يستطع أن يشرح كيف وصل الشبك إلى جوفه، وكان قطر الشبك نحو سنتيمترين، وفي أثناء إزالة هذا الجسم كانت هناك خطورة من إلحاق أضرار بجدار المريء لديه.

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