تحمي من السرطان والتهاب المفاصل.. لن تتوقع ما تفعله هذه الفاكهة بجسمك

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- روان شريف

يعد الرمان من فواكه الشتاء ذات القيمة الغذائية العالية، فهو يحتوي على نسبة عالية من الفيتامينات وأهمها فيتامين سي، وله الكثير من الفوائد للقلب بشكل خاص.

ونستعرض لكم مجموعة من فوائد الرمان، وفقا لما جاء بموقع "Healthline".

أمراض القلب

يعتبر عصير الرمان من أكثر أنواع العصائر مساعدة للقلب، حيث وجدت دراسات سابقة أنه يفحص الدم ويمنع الشرايين من أن تصبح سميكة، كما يؤدي أيضا إلى إبطاء نمو اللويحات وتراكم الأوعية الدموية.

أمراض التغذية

يحتوي الرمان على مادة البوليفينول، وهي من المواد الغذائية القوية التي تساعد في إزالة الخلايا الحرة من الجسم والفيروسات.

كما أن عصير الرمان يحتوي على مستويات أعلى من مضادات الأكسدة مقارنة بمعظم عصائر الفاكهة الآخرى، حيث يحتوي على مضادات الأكسدة أكثر من ثلاثة أضعاف الشاي الأخضر.

فيتامين سي

يحتوي عصير ثمرة رمان واحدة على 40% من فيتامين سي الذي يحتاجه جسمك يوميا، والذي يساعد في تقوية مناعتك.

الحماية من السرطان

يساعد الرمان في وقف نمو الخلايا السرطانية لاحتوائه على مضادات الأكسدة.

التهاب المفاصل الروماتويدي

قد تساعد تركيبة الفلافونول في عصير الرمان على منع الكولاجين الذي في المفاصل وتلف الغضاريف، والتهاب العظام والتهاب المفاصل الروماتويدي.

أقرأ أيضًا:

يعرضك للإصابة بهذا المرض.. هذا ما يحدث لجسمك عند تناول الخبز الأبيض على معدة فارغة

متوفر ورخيص الثمن.. نوع طعام يطيل عمرك ويحمي من السرطان

ماذا يحدث في مستويات الكوليسترول عند تناول الرنجة؟ دراسة تكشف مفاجآت

الألم في 3 أماكن بالجسم علامة على الإصابة بـ سرطان البروستاتا

حسام موافي يحذر من الغضب والانفعال.. لن تتوقع ما يحدث لجسمك - مفاجأة