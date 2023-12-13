معلومات عن الإذاعية تراجي عباس بعد وفاتها.. ثاني صوت نسائي في إذاعة صوت العرب

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

الإذاعية تراجى عباس، رائدة من رواد الإذاعة المصرية، الصوت النسائي الأبرز، وصوت العرب مثلما لُقبت، بدأت رحلتها الإذاعية منذ خمسينيات القرن الماضي، لتترك علامة بارزة في تاريخ الإذاعة، ثاني صوت نسائي في إذاعة صوت العرب، قبل أن ترحل عن عالمنا، عقب مشوار حافل بالإنجازات والنجاح.

وفاة الإذاعية تراجى عباس

ورحلت أول أمس، عن عالمنا الإذاعية تراجي عباس، عقب صراع مع المرض، إذ أعلنت «هند الخولي» زوجة نجلها الخبر عبر موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» قائلة: «إنا لله وإنا إليه راجعون، توفيت إلى رحمة الله تعالى حماتي الحبيبة السيدة تراجي عباس وهبي، الرجاء الدعاء لها بالرحمة والمغفرة».

وشُيِعت جنازة تراجي عباس، ظهر أمس، الثلاثاء، من أحد المساجد، دون إعلان موعد ومكان العزاء.

من هي الإذاعية تراجي عباس؟

التحقت تراجي عباس بالإذاعة سنة 1955 قبل بداية التليفزيون في مصر.

تعلمت وتأسست على يد الإذاعي الكبير أحمد سعيد.

قدمت خلال فترة عملها العديد من البرامج الإذاعية المميزة التي كانت تجوب الدول العربية، أبرزها «أغنية من كل قطر أغنية».

كانت تهتم اهتمامًا واسعًا بالشأن العربي، وقدمت على إثره برنامج «نصف ساعة مع».

عملت بشبكة صوت العرب.

أدارت حوارات مع رموز فنية مرموقة، على رأسها موسيقار الأجيال محمد عبدالوهاب، والمطرب فريد الأطرش.

حصلت تراجي عباس على منصب نائب رئيس إذاعة صوت العرب.

حصلت على لقب ثاني صوت نسائي في إذاعة صوت العرب.

ابنتها الإذاعية عبير سيد.