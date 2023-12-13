ابدأ بها يومك.. مشروبات صباحية تحارب الدهون على القلب وتصلب الشرايين

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- آلاء نبيل:

ارتفاع الدهون الثلاثية من المشكلات الصحية التي يعاني منها العديد من الأشخاص، ويمكنها أن تؤثر على صحة الأوعية الدموية، وتزيد خطر الإصابة بتصلب الشرايين، لذا سوف نتعرف على مشروبات صباحية تحاربها.

وفقًا لما ذكره موقع "Onlymyhealth" في السطور التالية، هذه المشروبات الصباحية تحارب الدهون الثلاثية وهي:

عصير الليمون

يحتوي على مضادات الأكسدة التي تساهم في التخلص من الدهون الثلاثية وتقي من زيادة مستويات الكوليسترول الضار بالدم، لذا يعد من المشروبات الصحية للأوعية الدموية وصحة القلب.

الشاي الأخضر

يعد من المشروبات المفضلة للعديد من الأشخاص لبدء اليوم بها، حيث يحتوي على مادة الكاتيكين التي لها تأثير قوي وتسيطر على مستويات الدهون الثلاثية والكوليسترول المرتفع، مما يحمي الشرايين من التصلب.

عصير البرتقال

تناول عصير البرتقال في الصباح من العادات الشائعة لدى البعض، فهو يساعد على تقوية جهاز المناعة، ويعمل على خفض نسبة الكوليسترول الضار والدهون الثلاثية.

عصير البنجر

البنجر غني بالنترات التي تعمل على تنشيط الدورة الدموية، وله تأثير فعال على ضغط الدم المرتفع، كما يساعد على محاربة الدهون الثلاثية والكوليسترول الضار في الجسم.

الكركديه

يعد مشروب الكركديه من أفضل الاختيارات الصباحية التي تقي من ضغط الدم المرتفع، وتساعد في القضاء على الدهون الثلاثية والكوليسترول الضار في الجسم وبالتالي يعد من المشروبات الصحية للوقاية من أمراض القلب والأوعية الدموية.