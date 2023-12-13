احذر هذه المشروبات تعرضك للأزمة القلبية المفاجئة والسكتة الدماغية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- آلاء نبيل:

تناول المشروبات الغازية من أكثر العادات التي يفضلها البعض دون معرفة تأثير ذلك على الدهون الثلاثية ومستويات الكوليسترول في الدم.

المشروبات الغازية ترفع الدهون الثلاثية والكوليسترول الضار

تحتوي المشروبات الغازية على نسبة عالية من السكر المضاف الذي يهدد صحة الجسم، وتزيد من الدهون غير الصحية والكوليسترول الضار في مجرى الدم، وذلك حسبما كشفته دراسة حديثة نشرت في مجلة التغذية، وفقًا لما ذكره موقع "Harvard".

كما تحتوي المشروبات الغازية على سعرات حرارية زائدة، ويمكنها أن تزيد من الدهون الثلاثية التي تلعب دورًا هامًا في مستويات الكوليسترول بالدم، مع العلم أن زيادة السعرات الحرارية تجعل الجسم في حاجة إلى المزيد من الطاقة لحرقها، لذا يبدأ الجسم في تخزين الدهون الثلاثية بالخلايا الدهنية ويتم إطلاقها بين الوجبات عندما يحتاج الجسم إلى المزيد من الطاقة.

هل المشروبات الغازية تعرضك للموت؟

الإفراط في تناول المشروبات الغازية يزيد من مستويات الدهون الثلاثية وارتفاع الكوليسترول الضار مع انخفاض معدل النسب الجيدة منه، مما يؤدي هذا المزيج إلى تراكم الدهون في الشرايين وزيادة فرص الإصابة بأمراض القلب أو الأزمة القلبية المفاجئة أو السكتة الدماغية.

وبحسب موقع "Healthline" فإن تأثير المشروبات الغازية على الصحة العامة يتمثل في:

1- زيادة الوزن.

2- تصبح عرضة للإصابة بمرض السكري.

3- زيادة خطر الإصابة بدهون الكبد.

4- تراكم الدهون في البطن.

5- الإصابة بهشاشة العظام.

6- تسوس الأسنان.

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