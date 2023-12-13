هذا ما يحدث لجسمك عند تناول الفول بالطماطم.. مفاجأة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- آلاء نبيل:

يفضل الكثيرون تناول الفول المدمس بالطماطم، وقد يتساءل البعض عن تأثيره على صحة الجسم.

فوائد الفول بالطماطم

يحتوي الفول على فوائد مختلفة لصحة الجسم، وإضافة الطماطم تعطي قيمة غذائية أكبر على هذا الطبق المميز، وذلك وفقًا لما ذكره موقعي "Healthiersteps"، "Health".

وتحتوي الطماطم والفول على الفيتامينات والمعادن ومضادات الأكسدة والعناصر الغذائية الأخرى التي تعطي الجسم قائمة من الفوائد الصحية وتشمل ما يلي:

يقلل خطر الإصابة بالسرطان

تساهم مضادات الأكسدة الموجودة في الفول في محاربة الجذور الحرة داخل الجسم، وبالتالي تمنع تكون الخلايا السرطانية، ولذا يساهم في تقليل خطر الإصابة بسرطان البروستاتا والثدي والقولون والمعدة.

تقوية جهاز المناعة

احتواء الفول بالطماطم على عناصر غذائية مهمة مثل مضادات الأكسدة والبروتين والحديد يعمل على تقوية جهاز المناعة، وبالتالي يحارب الأمراض بقوة أكبر، ويقلل من خطر الإصابة بالعدوى بمختلف أنواعها.

الوقاية من متلازمة التمثيل الغذائي

يوفر الفول مع الطماطم حماية كبيرة ضد الإصابة بمتلازمة التمثيل الغذائي وهي حالة مرضية تشمل مجموعة من المشكلات الصحية المزمنة مثل ارتفاع مستويات الكوليسترول في الدم وأمراض القلب والسكري وغيرها.

تعزيز صحة العظام

وعاء من الفول بالطماطم غني بفيتامين ك والبوتاسيوم الهام لصحة العظام، كما يعتبر معدن ضروري لبناء البروتينات في الجسم بما في ذلك العضلات، والحماية من الإصابة بمشكلات العظام المختلفة، وتحديدًا التي تظهر مع التقدم في العمر.

تحسين صحة الجهاز الهضمي

يحتوي كلًا من الفول والطماطم على الألياف التي تدعم صحة الجهاز الهضمي وتحسن من حركة الأمعاء، وتقي من الإصابة بعسر الهضم والانتفاخ والإصابة بالإمساك.

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