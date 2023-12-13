منى عبدالغني عن مشاركتها في الانتخابات الرئاسية: «المواطنين وقفوا بالساعات عشان بلدهم»

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

بكافة أطيافهم وأعمارهم، قدم المصريون ملحمة وطنية أمام لجان الاقتراع، رافعين شعار «من أجل الوطن»، مشاهد فرحة وعزة، ووعي كان بطلها المواطن المصري في الانتخابات الرئاسية 2024، كما تقدمت المرأة طوابير الناخبين، بالإضافة إلى حضور واسع من الشباب وكبار السن وذوي الهمم وحتى الأطفال، وهي المشاهد التي وثقتها عدسات الكاميرات.

الفنانون والفنانات والشخصيات العامة وكتاب الرأي، كل منهم كان له بصمة قوية في الحضور أمام لجان الانتخابات منذ اليوم الأول، وحتى الساعات الأخيرة من اليوم الثالث والأخير.

منى عبدالغني تدلي بصوتها بالساعات الأخيرة

وقبل انتهاء اليوم الأخير من الانتخابات الرئاسية 2024، حرصت الإعلامية منى عبدالغني، على الإدلاء بصوتها، وظهرت في هدة صور بعدما أدلت بصوتها في الانتخابات الرئاسية، وعلى يدها الحبر الفسفوري وخلفها علم مصر.

منى عبدالغني: المواطنون وقفوا بالساعات عشان بلدهم

وعلقت الإعلامية منى عبدالغني على مشاركتها بالتصويت، مؤكدة أنها تحرص دومًا على القيام بدورها: «أحرص على التصويت في كل استحقاق دستوري أنا وأفراد اسرتي، ولكن أبنائي قاموا بالتصويت في لجان مختلفة».

وعن مشاركة الأطفال بصورة كبيرة هذه الانتخابات، أوضحت «عبدالغني» لـ«هُن» أن المظاهر كانت لافتة لها: «لأول مرة أجد السيدات والرجال يصطحبون أطفالهم بهذه الصورة المشرفة.. ونسبة مشاركة الشباب كانت ملفتة بالنسبة لي تماما».

وأضافت: «حاسة أنه في وعي كبير في المجتمع المصري، ودا ظهر مع طوابير المواطنين اللي كانوا واقفين بالساعات علشان يدلوا بصوتهم».

وكانت منى عبد الغني وثقت هذه اللحظات عبر صفحتها الرسمية بموقع إنستجرام، بعدة لقطات مصورة، قائلة: «تحيا مصر.. النهارده آخر يوم لازم تنزلوا تنتخبوا دا حق وواجب، ولابد أن يكون ليك صوت وتطالب بما تريد».