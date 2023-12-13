احذر هذه الأعراض تشير إلى إصابتك بورم في الدماغ.. اذهب للطبيب فوراً

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- نرمين ضيف الله

هناك علامات إذا شعرت بها يمكن أن تكون إشارة إلى إصابتك بورم الدماغ، وتختلف الأعراض باختلاف موقع الورم وحجمه وسرعة نموه، ومع ذلك هناك بعض الأعراض الشائعة التي قد تشير إلى وجود ورم في الدماغ.

ويعد ورم الدماغ عبارة عن مجموعة من الخلايا غير الطبيعية التي تنمو خارج نطاق السيطرة في دماغك، لكن لابد أن ندرك أن بعض أورام المخ حميدة مما يعني أن الخلايا ليست سرطانية، والبعض الآخر خبيثة، وفقًا لما جاء في "ويب ميد" المعني بالصحة.

أنواع أورام المخ عند البالغين

الأورام الدبقية: تبدأ هذه الأورام في الخلايا الدبقية، وهي الخلايا التي تساعد على الحفاظ على صحة الأعصاب.

الأورام النجمية: وهي الأكثر شيوعًا عند البالغين.

الورم الأرومي الدبقي: هو النوع الأكثر عدوانية من الأورام الدبقية.

الأورام السحائية: تتشكل هذه في السحايا، وهي الطبقة الرقيقة من الأنسجة التي تغطي الدماغ والحبل الشوكي.

الأورام الشفانية: هذه تلحق الضرر بالطبقة الواقية للخلايا العصبية، وهي ليست سرطانًا، ولكنها غالبًا ما تسبب فقدان السمع أو مشاكل في التوازن.

أورام الغدة النخامية: تتشكل هذه على الغدة النخامية، التي تقع في قاعدة الدماغ التي تصنع هرمونات مهمة، وهذه الأورام عادة لا تكون سرطانية وهي بطيئة النمو.

أعراض أورام الدماغ الشائعة

- الصداع.

- تغيرات في الكلام أو السمع.

- التغيرات في الرؤية.

- مشكلات في التوازن.

- مشكلات في المشي.

- خدر أو وخز في الذراعين أو الساقين.

وهناك أعراض أخرى تتمثل في:

- مشكلات في الذاكرة.

- تغييرات الشخصية.

- عدم القدرة على التركيز.

- ضعف في جزء واحد من الجسم.

- القيء في الصباح دون غثيان.

في أغلب الأحيان، لا يستطيع الأطباء تحديد أسباب ورم الدماغ، ولكن هناك عدد قليلاً من عوامل الخطر المعروفة لأورام المخ وتتمثل في ما يلي:

- التعرض للإشعاع.

- تاريخ العائلة.

- العمر.

- بعض الاضطرابات الوراثية.

العلاج

ويكون علاج أورام الدماغ ما يلي:

- العلاج الإشعاعي.

- العلاج الكميائي.

- العلاج المناعي.

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