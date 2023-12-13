مدته 60 ثانية.. علاج منزلي بسيط لا تتوقعه يخفض ضغط الدم المرتفع خلال دقائق

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب – سيد متولي

ارتفاع ضغط الدم مقدمة لمشاكل صحية خطيرة بما في ذلك النوبات القلبية والسكتات الدماغية، لذلك من المهم جدًا أن تحافظ على قراءتك تحت السيطرة.

وكشف الطبيب البريطاني، إريك بيرج، عن علاج منزلي بسيط لضبط مستويات ضغط الدم المرتفعة مدته 60 ثانية.

وقال "بيرج"، بحسب صحيفة "إكسبريس البريطانية"، إن العادة البسيطة لن تكلفك شيئًا ولا تتعلق بالنظام الغذائي أو حتى بالتمارين الرياضية، كل ما تحتاجه هو أنفاسك، مضيفا: "فقط جربه، وسوف تنجح".

وأوصى "بيرج" بتقنية تسمى التنفس السريع لخفض قراءة ضغط الدم بشكل كبير، موضحا أن تكرار ستة أنفاس في الدقيقة تتم مزامنته مع مستقبلات الضغط - المستقبلات الموجودة في الشرايين المرتبطة بالجهاز العصبي - بطريقة تؤدي إلى خفض ضغط الدم لديك.

ولفت الطبيب البريطاني، إلى أن طريقة التنفس هذه ستعمل على خفض ضغط الدم بشكل كبير، خاصة عند الأشخاص الذين يعانون من قصور القلب، فهي طريقة تعمل على زيادة تشبع الأكسجين، وزيادة القدرة على تحمل التمارين الرياضية، مضيفا أن للقيام بالتنفس بوتيرة سريعة؛ ما عليك سوى إبطاء أنفاسك إلى ستة أنفاس في الدقيقة.

وأشار إلى أن الأشخاص المصابين بارتفاع ضغط الدم، خاصة إذا كانوا مصابين بمرض السكري أو يعانون من زيادة الوزن، لا يتنفسون بمعدل ستة أنفاس في الدقيقة؛ "إنهم يتنفسون بسرعة كبيرة".

وأوصى بإيجاد وقت كل يوم لممارسة هذه الطريقة، ناصحا: "تنفس ببطء من خلال أنفك.. إلى صدرك، إنه شهيق ببطء لمدة خمس ثوان ثم زفير لمدة خمس ثوان، هذه هي الطريقة التي تفعل بها ذلك، سيعطيك ذلك ست دورات تنفس كاملة في الدقيقة، والتي ستتزامن مع مستقبل الضغط هذا، وتبدأ في التأثير على جهازك العصبي اللاإرادي، وتخفض ضغطك، وينخفض معدل نبضك وستشعر بالهدوء الشديد".

وفي حين أن تقليل تناول الملح هو أحد أفضل الطرق المعروفة للسيطرة على ارتفاع ضغط الدم؛ فقد حذر "بيرج" من أن إتباع نظام غذائي منخفض الملح يمكن أن يؤدي في الواقع إلى تفاقم ضغط الدم لديك، ناصحا بإتباع تقنية التنفس السريع لخفض ضغط الدم.

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