"تظهر في المعدة".. علامة تحذيرية تكشف الإصابة بالسرطان

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- أسماء مرسي:

يعد سرطان المعدة من أنواع السرطانات الخطيرة، والتي يمكن أن تؤدي إلى الوفاة إذا لم يتم اكتشافها وعلاجها في وقت مبكر.

وعادة ما لا تظهر أعراض سرطان المعدة في المراحل المبكرة، مما يجعل من الصعب اكتشافه.

وهناك علامة تحذيرية مؤشرًا قويًا على الإصابة بسرطان المعدة، وهي "حموضة المعدة"، وفقًا لموقع "india".

يقول طبيب الأورام الهندي ضهير: "يؤدي الارتجاع الحمضي المزمن إلى إتلاف بطانة الجزء العلوي من المعدة، ويمكن أن يؤدي إلى تطور السرطان مع مرور الوقت".

وتابع: "الشعور بالحرقان في الصدر بعد تناول الطعام علامة خفية تشير إلى إصابتك بسرطان المعدة خاصًة إذا استمرت لبضعة أسابيع".

وأضاف: "إن أفضل طريقة لتقليل خطر الإصابة بهذا المرض هي تحسين نمط الحياة عن طريق تقليل تناول الكربوهيدرات المكررة والأطعمة الغنية بالدهون الصحية، وتجنب استهلاك الوجبات السريعة".

وأوضح ضهير: "تساعد ممارسة التمارين الرياضية بانتظام والحفاظ على وزن صحي، على منع تطور المرض أيضًا".

ونصح بضرورة الذهاب للطبيب المختص فورًا، إذا لاحظت أي أعراض، حيث يساعد اكتشاف المرض مبكرًا في تعزيز فرصة الشفاء.

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