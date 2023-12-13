هذا ما يحدث للسكر والكوليسترول في جسمك عند تناول العدس.. لن تتوقع المفاجأة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- آلاء نبيل:

العدس من البقوليات المفيدة لصحة الإنسان، لاحتوائه على مجموعة متنوعة من العناصر الغذائية الضرورية للجسم، لكن ماذا يحدث لمرضى السكري والكوليسترول عند تناوله؟

تأثير العدس على نسبة السكر

لا يتسبب العدس في ارتفاع سكر الدم عند مرضى السكري، ويرجع السبب في ذلك إلى انخفاض مؤشره الجلاسيمي، حيث يبلغ 8 درجات، وفقًا لما ذكره موقع "Health shots".

كما يتميز العدس باحتوائه على الألياف الغذائية التي تساعد على ضبط مستويات سكر الدم، وذلك عن طريق إبطاء امتصاص الكربوهيدرات في الأمعاء.

تأثير العدس على مستويات الكوليسترول المرتفع

يمثل العدس أهمية كبيرة لصحة القلب والأوعية الدموية، لأن أليافه الغذائية تساعد على خفض الكوليسترول الضار والدهون الثلاثية بالدم، وفقًا لما ذكره موقع "Clevelandclinic".

ويتميز العدس أيضًا باحتوائه على حمض الفوليك الذي يعزز صحة القلب ويساهم في إنتاج كريات الدم الحمراء، بمساعدة الحديد وفيتامين B1 المتوفرين به.

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