حسام موافي يحذر من مشاعر الغضب.. كارثة تهدد هذه الأعضاء في الجسم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- آلاء نبيل:

يتعرض الكثير منا لمشاعر الغضب بشكل متكرر، وقد يتهاون البعض مع تلك المشاعر التي يمكن أن تهدد سلامة الأعضاء داخل الجسم مسببة تأثيرات سلبية متعددة.

وفي هذا الصدد، قال د. حسام موافي، أستاذ الحالات الحرجة بكلية طب قصر العيني، إن مشاعر الغضب التي لا يستطيع الشخص إدارتها لا تؤثر على الحالة المزاجية فقط، بل يمكنها أن تهدد صحة الأعضاء الحيوية من خلال إنتاج مواد خطيرة على الجسم.

وأوضح "موافي" خلال برنامجه "ربي زدني علمًا"، المذاع على قناة "صدى البلد"، أن مشاعر الغضب ينتج عنها إفراز هرمونات القلق والتوتر مثل الأدرينالين والكورتيزول، مما يسبب تحفيز الغدة الكظرية التي توجد فوق الكليتين، وبعض المشكلات الصحية الأخرى الخطيرة، وتشمل:

1- زيادة الإصابة بارتفاع ضغط الدم.

2- ارتفاع خطر الإصابة بأمراض القلب المفاجئة.

3- التسبب في إتلاف الأوعية الدموية والشرايين مما يهدد حياتك.

4- إلحاق الضرر بالجهاز التنفسي.

5- إلحاق الضرر بصحة الدماغ.

6- تضرر الشعب الهوائية بالرئتين نتيجة لزيادة هرموني الأدرينالين والكورتيزول.

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