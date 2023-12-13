احذر 4 أخطاء كارثية عند تناول طبق السلطة تضر بصحتك

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب – سيد متولي

يربط العديد من الأشخاص بين تناول السلطة وخسارة الوزن الزائد، باعتبارها وجبة صحية، لكن هذا الأمر قد يكون غير صحيح، في بعض الحالات.

وهناك بعض الأخطاء التي قد تجعل السلطة وجبة غير صحية حال إضافة بعض الأشياء إليها، وبالتالي يجب تجنبها بحسب موقع live strong.

عدم إضافة البروتين

للتخلص من الوزن الزائد، قد تلجأ للتقليل من مكونات السلطة، لكن عدم إضافة البروتين قد يؤثر على فوائد الوجبة.

ويعمل البروتين على إبطاء عملية الهضم، ويثبت نسبة السكر فى الدم، لذلك عندما تفتقده سلطتك، ستشعر بعدم الشبع وستبحث عن المزيد من الطعام.

ويمكن تناول السلطة مع البيض وصدر الدجاج والأسماك والمكسرات، للحصول على البروتين اللازم.

الاستعانة بالصلصة والكريمات غير الصحية

الاستعانة بالصلصة والكريمات غير الصحية مع السلطة خطأ يجعل الوجبة غير صحية، وبدلا من ذلك، يجب إضافة زيت الزيتون مع الخل والصلصات المبنية على الأفوكادو.

عدم إضافة الدهون الصحية

الدهون الصحية تبطئ عملية الهضم، وتشعرك بالشبع، غيابها عن طبق السلطة سيسبب لك الإحساس بالجوع، لذلك يجب إضافة الأفوكادو وزيت الزيتون للسلطة.

عدم إضافة خضروات بشكل كاف

تنوع الخضروات في طبق السلطة أمر مهم للغاية، فلا يجب الاكتفاء بأوراق الخس فقط، لأن الفائدة الأساسية من هذه تتمثل في زيادة تناول الخضار والحصول على المزيد من العناصر الغذائية ومضادات الأكسدة والألياف.

طبق السلطة يجب أن يتكون من الخضراوات النيئة أو المطبوخة والغنية بالألياف، من أجل الشعور بالشبع.

أقرأ أيضًا:

يعرضك للإصابة بهذا المرض.. هذا ما يحدث لجسمك عند تناول الخبز الأبيض على معدة فارغة

متوفر ورخيص الثمن.. نوع طعام يطيل عمرك ويحمي من السرطان

ماذا يحدث في مستويات الكوليسترول عند تناول الرنجة؟ دراسة تكشف مفاجآت

الألم في 3 أماكن بالجسم علامة على الإصابة بـ سرطان البروستاتا

حسام موافي يحذر من الغضب والانفعال.. لن تتوقع ما يحدث لجسمك - مفاجأة