علامة على الجلد تكشف ارتفاع الكوليسترول لديك

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- أسماء مرسي:

ارتفاع الكوليسترول الضار هو أحد عوامل الخطر الرئيسية لأمراض القلب والسكتة الدماغية، وهو حالة يتراكم فيها الكوليسترول الضار في الشرايين، مما يسد تدفق الدم.

قد لا تظهر أعراض ارتفاع مستوياته في البداية، لذا يُعرف بـ "القاتل الصامت"، ومع ذلك، يمكن أن يسبب مجموعة متنوعة من تغيرات الجلد، بما في ذلك:

- كتل على الجفون والجلد:

هي عبارة عن رواسب دهنية تتراكم تحت الجلد، تظهر على جفن العين أو الأنف أو أي جزء آخر من الجسم، وفقًا لموقع "India".

- "شبكة العنكبوت" باللون الأزرق أو الأرجواني:

يؤدي تراكم اللويحات الدهنية في الشرايين إلى انسدادها، ما يزيد خطر تلف الأنسجة والأعضاء، بما في ذلك الجلد.

- كتل شمعية على الجلد:

قد تكون الكتل الشمعية صلبة أو ناعمة، أو صفراء أو بنية اللون، لذا من الضروري استشارة الطبيب المختص فور ملاحظتها.

- تحول لون الجلد إلى الأرجواني:

يحدث هذا لأن ارتفاع مستويات الكوليسترول تقلل من تدفق الدم تحت الجلد، وعدم حصول خلايا الجلد على التغذية الكافية يسبب تحول لون الجلد إلى اللون الأرجواني.

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