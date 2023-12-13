تشعر بزيادة ضربات القلب بعد تناول القهوة.. لن تتخيل السبب

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- آلاء نبيل:

القهوة من المشروبات الشائعة التي يفضل تناولها العديد من الأشخاص، دون معرفة تأثير ذلك على الصحة.

لذا في السطور التالية سوف نتعرف على تأثير تناول القهوة على ضربات القلب، وذلك وفقا لما ذكره موقع "Premiercardiology".

تحتوي القهوة على نسبة عالية من الكافيين التي يمكنها أن تؤثر في ضربات القلب، وخاصًة عند الإفراط في استهلاكها، وذلك لأنها ترفع من مستويات الإبينفرين في الدم المعروف باسم "الأدرينالين".

وارتفاع مستويات الأدرينالين في الدم تؤدي إلى الإصابة بارتفاع في ضغط الدم، وزيادة في قوة ضربات القلب ومن ثم ترتفع عن المعدل الطبيعي، ويمكن أن يحدث ذلك بصورة طفيفة، ولكن يعاني الأشخاص الأكثر عرضة لزيادة ضربات القلب من حدوث خفقان غير طبيعي نتيجة تناول القهوة الغنية بالكافيين.

وعادة ما يسيطر على الشخص الشعور بزيادة ضربات القلب عندما يعالج الجسم نسبة الكافيين الموجودة داخله وتأثيرها، ويستغرق الأمر من بضع دقائق إلى ساعات حتى تعود ضربات القلب لطبيعتها وذلك يختلف من شخص لآخر.

هل من الضروري تجنب الكافيين؟

غالبًا ما يعتاد الجسم على معدل الكافيين الذي يحصل عليه مع مرور الوقت، وبالتالي ستقل التأثيرات التي تصيب القلب، ولكن في حالة الشعور بزيادة في الأعراض واستمرارها لفترة زمنية طويلة يكون من الضروري التواصل مع الطبيب المختص، من أجل الاطمئنان وإجراء الفحوصات اللازمة والشاملة على القلب.

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