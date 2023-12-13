ضبط السكر والحماية من 4 أنواع للسرطان.. فوائد لا تتوقعها لهذا المشروب

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- نرمين ضيف الله

الرمان يعد من الفواكه الشتوية المميزة التي تحتوي على العديد من العناصر الغذائية، وتناول كوب من عصيره يقي من الأمراض لأنه غني بمضادات الأكسدة، كما أنه يساعد في ضبط مستوى ضغط الدم بالجسم.

ويمكن أن يحتوي عصير الرمان على ما يصل إلى ثلاثة أضعاف مضادات الأكسدة الموجودة في الشاي الأخضر أو العنب الأحمر، والتي تعمل على حماية خلايانا من التلف الذي تسببه الجذور الحرة وتقلل من الالتهابات، وفقًا لما جاء في موقع "ويب ميد" الطبي.

وتشمل الفوائد الصحية الأخرى للرمان ما يلي:

حماية القلب

تناول كوب من عصير الرمان يمكن أن يساعد على حماية قلبك، لأنه يحتوي على مضادات الأكسدة، والتي تمنع سماكة جدران الشرايين وتقلل تراكم الكوليسترول واللويحات، ويحتوي عصير الرمان أيضًا على كميات عالية من الأصباغ النباتية التي تسمى الأنثوسيانين والتي تدعم صحة القلب.

خفض ضغط الدم

تناول عصير الرمان يزيد إنتاج أكسيد النيتريك، والذي يساعد على استرخاء الأوعية الدموية وتوسيعها، مما يؤدي إلى انخفاضه.

خفض الكوليسترول

كما يعد تصلب الشرايين وتراكم الكوليسترول والدهون سببًا شائعًا لارتفاع ضغط الدم، وقد يساعد عصير الرمان على تقليل نسبة الكوليسترول الضار الذي يسد الشرايين، ويمكنه أيضًا زيادة نسبة الكوليسترول الجيد، مما يقلل من خطر الإصابة بالسكتة الدماغية والنوبات القلبية.

السيطرة على مرض السكري

كما أن الأشخاص المصابين بداء السكري من النوع 2 والذين بدأوا في شرب عصير الرمان أظهروا تحسنًا في مقاومة الأنسولين بالدم.

الوقاية من السرطان

الرمان غني بمضادات الأكسدة والفلافونويدات وكلاهما يساعد على منع الجذور الحرة من إتلاف خلاياك، وتناول عصير الرمان يساعد على الوقاية من سرطان البروستاتا والثدي والرئة والقولون.

بالإضافة إلى أن عصير الرمان الطازج مصدرًا للألياف، والتي يمكن أن تعزز فقدان الوزن وخفض نسبة الكوليسترول وتخفيف الإمساك.

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