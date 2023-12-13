لحظة مروعة.. لن تصدق ما فعله سارق سيارة مع مالكها - فيديو مرعب

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب – سيد متولي

في واقعة صادمة، أقبل لص على سرقة سيارة قبل أن يصدم مالكها ويحطم بابها أثناء قيامه بالفرار.

ووفق صحيفة ديلي ميل، تظهر الكاميرات رجلا يرتدي بدلة رياضية داكنة وهو يفتح باب سيارة دفع رباعي سوداء متوقفة في ممر منزل، في دونكاستر، جنوب يوركشاير، بالمملكة المتحدة.

وبينما كان على وشك القيادة بعيدًا بالمركبة، ركض المالك نحو السيارة وفتح بابها في محاولة للقبض على اللص.

ويُظهر الفيديو بعد ذلك اللص وهو يتراجع بسرعة ويصدم المالك - الذي كان متمسكًا بباب السيارة - بجدار من الطوب، تُرك الجدار مهدما، بينما يبدو أن مالك السيارة يعاني من الألم وذراعه المصابة.

ويمكن رؤية صاحب السيارة وهو يحاول النهوض قبل أن يسقط مرة أخرى متأثرا بجراحه.

وفي نهاية الفيديو يظهر صاحب السيارة وهو يعرج عائدا إلى منزله.

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