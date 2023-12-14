تسبب فقر الدم ومشكلات الخصوبة.. أسباب وأعراض تكرار الدورة الشهرية أكثر من مرة بالشهر؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- نرمين ضيف الله

تكرار الدورة الشهرية خلال الشهر الواحد هو أمر طبيعي يحدث للفتاة عندما تبلغ سن المراهقة، ويكون في غصون 21 يوما من بداية الدورة السابقة.

ووفقًا لما جاء في موقعي "مايو كلينك" و"ويب ميد" المعني بالصحة، فإن هناك عدة أسباب محتملة لتكرار الدورة الشهرية أكثر من مرة على مدار الشهر.

أسباب تكرار الدورة الشهرية

استخدام وسائل منع الحمل الهرمونية مثل حبوب منع الحمل، مما يحدث تغيرات في الدورة الشهرية القصيرة نتيجة تغير الهرمونات.

اضطرابات الغدة الدرقية: يمكن أن تؤدي اضطرابات الغدة الدرقية إلى فرط نشاط الغدة، وتغير في الهرمونات بما في ذلك فترة الدورة الشهرية القصيرة.

التهابات عنق الرحم: يمكن أن يسبب التهاب عنق الرحم أو الالتهابات المهبلية إلى تغير في مواعيد الدورة الشهرية.

التغيرات الهرمونية: يمكن أن يؤدي التغير الهرموني الطبيعي في فترة المراهقة أو بعد الولادة أو الزواج أو قبل انقطاع الطمث لتغيرات في فترة الدورة القصيرة.

لذا يمكن أن يؤدي تكرار مشاكل الدورة الشهرية ونزولها أكثر من مرة بالشهر لأزمات صحية خطيرة، ويجب استشارة الطبيب المختص.

أعراض مصاحبة لتكرار فترة الحيض أكثر من مرة

- ألم شديد في منطقة الحوض.

- ألم شديد في الفخذين.

- نزيف حاد في أول أيام فترة الحيض.

- التعب المستمر.

- فقدان الوزن.

- اصفرار الوجه.

مضاعفات نزول الحيض أكثر من مرة بالشهر

- فقر الدم.

- نقص الحديد بالجسم.

- ألم شديد في منطقة الحوض.

- صعوبة في المشي.

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