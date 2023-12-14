الامارات | منارة السعديات تفتتح معرضين فنيين.. «جذور» و«القميص الملصق»

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - افتتحت منارة السعديات أخيراً معرضين فنيين جديدين كجزء من برنامج فعالياتها لنهاية العام، حيث يتشارك مركز منارة السعديات الثقافي الذي يوظف الفن كأداة للحوار ونشر الوعي العام، مع الجمهور مجموعة متنوعة من الأعمال الفنية، ما يوفر مساحة فريدة لفتح باب الحوار وإلهام الزوار من مختلف الأعمار. ويستمر المعرض الأول بعنوان «جذور: الاستدامة - منظور فني» حتى 26 أبريل، حيث يركز على مفهوم الفن المستدام. ويستمر المعرض الثاني بعنوان «رسائل التصميم: القميص الملصق» حتى 23 فبراير، ويستخدم المعرض قمصان الـ«تي شيرت» كوسيلة من وسائل للتعبير الفني.



ويستكشف معرض «جذور»، مفهوم الاستدامة من خلال الفن، حيث يشهد استخدام طيف متنوّع من المواد لإبداع أشكال فنية غير مسبوقة. ويقدّم المعرض أعمالاً مميزة لـ15 فناناً، من بينهم 13 فناناً إماراتياً واعداً يعتمدون أساليب متنوعة في عرض محيطهم الطبيعي.