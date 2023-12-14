الامارات | رحيل أندريه بروغر نجم «بروكلين ناين - ناين» عن 61 عاماً

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلنت الجهة المسؤولة عن الدعاية للممثل أندريه بروغر، الحائز جائزة «إيمي» مرتين، ونجم المسلسل التلفزيوني الكوميدي «بروكلين ناين - ناين»، وفاته عن عمر 61 عاماً بعد صراع قصير مع المرض.

ولعب بروغر دور البطولة مع آندي سامبيرغ في المسلسل البوليسي الساخر «بروكلين ناين - ناين»، لثمانية مواسم من 2013 حتى 2021 في دور (الكابتن راي هولت)، الذي حصل على أربعة ترشيحات لجائزة «إيمي»، وجائزتي «اختيار النقاد» لأفضل ممثل مساعد في مسلسل كوميدي.

وبرز باعتباره ممثلاً درامياً أيضاً عندما لعب دور المحقق (فرانك بيمبلتون) في مسلسل «هوميسايد.. لايف أون ذا ستريت» بين عامي 1992 و1998، وهو الدور المتميز الذي فاز عنه بأول جائزة «إيمي» في 1998.

وفاز بروغر أيضاً بجائزة «إيمي» لأفضل ممثل رئيس في مسلسل قصير عام 2006 عن دور نيك أتواتر في فيلم «ثيف».