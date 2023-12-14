الامارات | «كلمات».. معرض لمنتجات «تبنَّ مكتبة» يدعم الأطفال اللاجئين

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تنظم «مؤسسة كلمات» معرضاً مؤقتاً وحصرياً لمجموعة منتجات مبادرة «تبنَّ مكتبة»، التي تحمل بصمة الفنان الإماراتي محمد المنصوري، في مقهى «فلات 12» بدبي، وذلك تحت شعار «قهوة وفن وهدف وسامي» على مدار 10 أيام في الفترة الممتدة من 12 حتى 22 ديسمبر الجاري.

ويقدم المعرض لرواد المقهى نشاطاً تفاعلياً لتعزيز مشاركتهم في دعم المبادرة، حيث يمكن للزوار إطلاق العنان لمواهبهم ومهاراتهم في تصميم وتلوين فواصل كتب سيتم إرسالها مع كتب مبادرة «تبنَّ مكتبة» إلى الأطفال اللاجئين والمحرومين حول العالم.

ويعكس المعرض إيمان «مؤسسة كلمات» بأهمية المسؤولية المجتمعية وحرصها على تحفيز أفراد المجتمع للمشاركة في مبادراتها وفعالياتها المبتكرة التي تتجاوز الشكل التقليدي للتبرع، وتشجيعهم على وضع بصماتهم وتحقيق رسالة المؤسسة التي تسعى إلى ضمان حق كل طفل في القراءة والوصول إلى الكتب ووسائل المعرفة.

وتخصص «مؤسسة كلمات» عوائد مبيعات المعرض لدعم الأطفال اللاجئين في جميع أنحاء العالم من خلال مبادرة «تبنَّ مكتبة» التي تهدف إلى تزويد الأطفال بمكتبات متنقلة تحوي كل منها 100 كتاب باللغة العربية، لترسّخ ارتباط الأطفال بجذورهم الثقافية العربية وتأصّلها في نفوسهم. ويعد مقهى «فلات 12» مشروعاً إماراتياً ووجهة متخصصة لمحبي السيارات الكلاسيكية والنادرة والرياضية.