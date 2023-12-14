جمال محفوف بالمخاطر.. البوتوكس سم يهدد بأمراض خطيرة وتحذير شديد لـ4 فئات

القاهرة - سمر حسين - صحة

البوتوكس مادة تلجأ إليها بعض السيدات للحد من ظهور تجاعيد الوجه، كما يستخدم لمعالجة أي خلل في البشرة والجلد، لكن طالبت هيئة مراقبة المستهلك الأمريكية، من صناع البوتوكس تضمين تحذيرات بشأن خطر الإصابة بمرض يصيب العضلات قد يؤدي إلى الوفاة، وهو ما نوضحه لكم من خلال «هُن».

البوتوكس يسبب أمراض العضلات

وطالبت الهيئة الأمريكية، إدارة الغذاء والدواء الأمريكية، بأن تجبر الشركات المصنعة على تقديم تحذيرات حول كيفية تسبب السموم المستخدمة في البوتوكس لأمراض العضلات، حتى عند الجرعات الموصى بها، إذ أكدت أنها تحدث حالات مميتة، وكان ذلك بعد تحليل 5400 تقرير عن الوفيات والأحداث المتعلقة بالبوتوكس، وعلاجات التجاعيد التجميلية الأخرى، مشددة على إزالة فقرة «أنه لا توجد تقارير عن أحداث سلبية خطيرة للبوتوكس».

تحذير خطير من البوتوكس

قال الدكتور عبد الناصر النجار، أستاذ جراحة التجميل والليزر بالجمعية المصرية الأوروبية، لـ«هُن»، إن البوتوكس به مادة عبارة عن سم عصبي تقوم بإرخاء العضلة، بعد انتهاء فترة الحقن: «البوتوكس قد لا يلائم كل أنواع البشرة، وفي حال حقنه بصورة خاطئة قد يدمر الخلايا»، لذلك أكد أنه يجب الحصول عليه على يد أطباء مختصين.

وأوضحت الدكتورة عزة أبو داغا، باحثة الخدمات الصحية، أنه هناك عدوى نادرة تحدث عندما تهاجم بكتيريا أعصاب الجسم، لأنها تنتج سم البوتولينيوم، ووفقا لمراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها، فإن ذلك يؤدي إلى شلل العضلات، وإذا تركت دون علاج، فقد تؤدي إلى الشلل الدائم والوفاة.

مخاطر عمليات حقن البوتوكس

وأضاف النجار، أن الأعراض الجانبية لإجراء عملية حقن البوتوكس تشتمل ما يلي:

- تورم شديد في الوجه.

- كدمات مكان الحقن.

- صداع شديد.

- ضعف العضلات.

- أعراض مشابهة للإنفلونزا.

- تهدل الجفنين أو الحاجبين.

- جفاف العين ومشكلات في الإبصار.

- صعوبة في التحدث أو البلع ومشكلات التنفس.

- تهدل الجفنين أو الحاجبين.

- سيلان اللعاب.

حالات ممنوعة من البوتوكس

كشفت الدكتورة حنان الكحكي، أستاذ الأمراض الجلدية والتجميل بجامعة عين شمس لـ«هُن»، أن البوتوكس يجب أخذه بالجرعة الموصى بها، وهناك حالات ممنوعة من البوتوكس وهي: الحامل، أو المرضعة، كما من لديهم حساسية شديدة أو أمراض العضلات.