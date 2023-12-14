عرض خطير لنزلات البرد يهدد الأطفال في الشتاء.. إليك أسرع طريقة للعلاج

القاهرة - سمر حسين - صحة

نزلات البرد من أكثر أمراض الشتاء، وعادةً ما تكون مصحوبة بانسداد الأنف، إذ أنه من أكثر الأعراض المزعجة، خاصة للأطفال، إذ أنه يسبب صعوبة كبيرة في التنفس، لذا نقدم طرق للتخلص من انسداد الأنف، وفتح الممرات الهوائية.

خطورة انسداد الأنف

أوضح الدكتور أحمد الحسيني، أخصائي طب الأطفال، خلال حديثه لـ«هُن»، أن انسداد الأنف مشكلة يعاني منها كثير من الأطفال، بسبب كثرة نزلات البرد في الشتاء، أو الانحراف الحاد للحاجز الأنفي: «انسداد الأنف عند الأطفال لازم يتعالج بسرعة، لأنه بيعمل نقص في الأكسجين يؤثر على دماغ الطفل، وبيكون سائل يؤثر على طبلة الأذن».

علاج انسداد الأنف

أضاف «الحسيني»، أن أول خطوة في علاج انسداد الأنف، غسل أنف الطفل بمحلول ملحي، مع الاستمرار في غسل أنفه جيدًا، واستخدام البخاخات الموضوعية، التي ليس لها تأثيرا جانبيا، وعمل كمادات دافئة لتقليل الالتهاب وفتح الممرات الأنفية.

إزاي أسلك مناخيري من البرد؟

أكد أخصائي طب الأطفال، أنه يجب جعل جسم الطفل مرطبًا لفترة طويلة: «يجب شرب كثير من المياه والسوائل لتخفيف المخاط الذي يسد الممرات الأنفية، ليعرف رد الفعل التحسسي كيفية التنفس، ويتم ذلك من خلال استنشاق الماء، مع رفع رأس الطفل، وحاولي إبقائه مرتفعًا في الجيوب الأنفية».

وسائل علاج الأنف المسدود

وبحسب الموقع الطبي، «هيلث لاين»، يتم علاج انسداد الأنف من خلال استنشاق البخار والاستحمام بالماء الساخن والحفاظ على رطوبة الجسم واستخدام بخاخ محلول الملح واستخدام كمادات دافئة مع تناول الأدوية التي ينصح بها الطبيب.