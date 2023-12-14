6 طرق للتخلص من حشرات الشتاء المزعجة.. هتخلي بيتك دايما نضيف

القاهرة - سمر حسين - مطبخ

تواجه السيدات في فصل الشتاء، صعوبة في تنظيف المنزل، والحفاظ عليه من انتشار الحشرات، ومع برودة الجو تشعر ربات البيوت بالكسل، تجاه إنهاء الأعمال المنزلية أو النزول إلى السوق لشراء المتطلبات الأساسية.

ونستعرض مجموعة من النصائح لإبقاء البيت في حالة جيدة طوال الوقت، مع تجنب أي نوع من الحشرات المؤذية مثل حشرة بق الفراش التي انتشرت في عدة دول الفترة الأخيرة، بحسب ما نشره موقع «health».

نصائح للحفاظ على نظافة المنزل في الشتاء

1- غسل ملابس الأسرة باستمرار:

ينصح بأن تهتم ربات البيوت بغسل ملاءات وأغطية السرير بشكل دوري، مع استخدام الماء الساخن ووضع منظف جيد وفعال، مع جعل الغسالة على درجة حرارة مرتفعة، للتخلص من الحشرات بسرعة.

2- ترتيب السرير:

يجب أن يكون السرير نظيف حتى لا تنتقل البكتريا المتواجدة فيه إلى جلد الشخص خلال ساعات نومه، بالإضافة إلى تطهير المرتبة بانتظام، ويمكن استخدام فرشاة خاصة بالتخلص من الأوساخ والحشرات، أو المكنسة الكهربائية

3- تنظيف المنزل باستمرار:

تجد بعض ربات البيوت صعوبة خلال الشتاء عندما تنظف البيت، ولكي لا تبذل مجهود كبير، يمكنها تنظيفه باستمرار، فكلما وجدته يحتاج إلى ذلك تنهيه بسرعة، بدلا من أن تتراكم عليها المهام

4- تنظيف الزوايا والجدران والأثاث ببشكل دقيق.

5- ضرورة تجفيف الفرش والأغطية:

يفضل فور الانتهاء من غسل الملاءات والأغطية، أن تجفف تمامًا قبل وضعها مرة أخرى على الفراش، ويكمن فعل ذلك باستخدام مجفف الهواء الساخن أشعة الشمس في الصباح.

6- التخلص من القمامة من المنزل فورا:

يجب عدم ترك المهملات لفترة طويلة في المنزل، إذ يعد من الضروري التخلص منها عل الفور، حتى لا ينتج عنها ظهور حشرات أو بكتيريا، مع الاهتمام بإحكام إغلاق الأكياس البلاستيكية جيدًا.