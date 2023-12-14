القاهرة - سمر حسين - صحة

المعاناة من أمراض القلب قد تصيب العديد من الأشخاص، لا تتوقف على سن أو نوع، ففي أغلب الأحيان ترتبط بأسلوب حياة غير صحي، أو نظام غذائي ضار، وربما التدخين وعدم ممارسة الرياضة حال عدم وجود إصابة بالقلب من الأساس، ولكن دومًا ما يسير العلاج بنجاح إذا تم اكتشاف المرض من البداية، فلا عليك سوى متابعة الأعراض والمؤشرات.

علامة في الساقين تكشف إصابتك بمرض في القلب.. ما هي؟

على الرغم من إن ألم الساقين عادة ما يكون مرتبطًا بأسباب أخرى مثل التعب العضلي، ووجود مشاكل في الأوعية الدموية مثل احتقان الوريد الدموي العميق أو الدوالي، أو مشاكل في العضلات أو الأعصاب، إلا إن هناك مشاكل صحية أكثر خطورة قد لا تعرفها.

ووفقًا لما ذكره الدكتور علاء الغمراوي، استشاري القلب والأوعية الدموية، فإن ألم الساقين يعد واحدا من العلامات الخطيرة في بعض الأحيان، إذ قد يشير إلى ارتفاع الكوليسترول، وأمراض القلب والشرايين.

لماذا يعاني مرضى القلب وارتفاع الكوليسترول من ألم الساق؟

بجسب ما شرحه «الغمراوي» لـ«هُن» عادًة هذا الألم الشديد وهو (ألم العرج أهم علامة بالساقين) يشير إلى تراكم اللويحات الدهنية في الشرايين، ما يعيق تدفق الدم إلى الساقين، وهو ما يترتب عليه ارتفاع مستويات الكوليسترول في الدم وانسداد الشرايين داخل القلب: «للأسف الأوعية والشرايين دي شبكة متصلة، وبالطبع فيه اوعية دموية في الساقين، قد يكون التعب والألم لأي سبب، لكن الخطر إنه يكون الألم ده بيشير لتصلب الشرايين في الأوعية الدموية».

وتابع استشاري القلب والأوعية الدموية: «ممكن كمان تكون ألم العرج بالساقين إشارة للإصابة باعتلال الشرايين المحيطية، أي انسداد الععديد من الشرايين بالجسم، وهوعلامة على أمراض القلب»

ونصح الدكتور علاء الغمراوي بضرورة اجراء الفحوصات واشعة مقطعية على الشرايين حال تكرار ألم العرج في الساقين للاطمئنان: «لازم تحليل عشان شرايين القلب كلها شبكة واحدة

واختتم الطبيب: يمكن أن يكون ألم العرج حادًا أو مزمنًا وقد يكون مرتبطًا بالنشاط البدني أو الراحة، ويمكن أن يزداد الألم في بعض الحالات مع الحركة أو بعد ممارسة التمارين الرياضية، ولكن في حالة استمرار الألم أو تفاقمه، يُنصح بزيارة الطبيب لتحديد السبب الدقيق والحصول على العلاج المناسب.