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الماسكارا الملونة.. إطلالة ساحرة لشتاء 2023/2024

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محمد اسماعيل - القاهرة - د ب أ

كشفت مجلة "Elle" أن الماسكارا الملونة تضفي على العيون مظهراً مشرقاً وجذاباً، لتجعل المرأة محطاً للأنظار من ناحية، كما أنها تشيع البهجة وتكسر أجواء الكآبة السائدة في هذا الوقت من العام من ناحية أخرى.

والماسكارا الملونة أحدث صيحات عالم التجميل في شتاء 2023/2024، لتمنح العيون إطلالة ساحرة تأسر الألباب.

اللون التكميلي

وأوضحت المجلة المعنية بالجمال والموضة ضرورة اختيار اللون التكميلي للون العين، حيث ينبغي على سبيل المثال وضع ماسكارا تزهو باللون الوردي مع العيون الخضراء لإبراز جمالها.

ولكن العيون ذات اللون البني فتتناغم معها ماسكارا ذات لون بارد مثل الأزرق أو البنفسجي.

كما أكدت المجلة على ضرورة أن تتسم بقية ألوان المكياج بالبساطة والهدوء، وذلك لتسليط الضوء على الماسكارا الملونة.

الكلمات الدلائليه
محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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