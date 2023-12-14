كيف تتعامل مع صعوبة النوم؟

محمد اسماعيل - القاهرة - صعوبة النوم يمكن أن تكون تجربة مؤلمة للغاية. يمكن أن تؤدي إلى مجموعة متنوعة من المشاكل، بما في ذلك التعب المزمن، صعوبة التركيز، المزاج السيئ، وزيادة خطر الإصابة بالأمراض المزمنة، مثل مرض السكري وأمراض القلب والسكتة الدماغية

إذا كنت تعاني من صعوبة النوم، فمن المهم أن تأخذها على محمل الجد.

ووفقًا لما جاء في صحيفة ميرور ، فإن هناك الكثير من الأشياء التي يمكنك القيام بها إذا كنت تواجه صعوبة في النوم، بدءاً من توخي الحذر فيما تأكله أو تشربه قبل النوم، وحتى الحصول على حمام ساخن.

على عكس أولئك الذين يعانون الأرق المزمن، قد ينتهي بهم الأمر إلى الاستيقاظ في منتصف الليل، بسبب أشياء مثل التوتر أو القلق أو لأن غرفة النوم شديدة الحرارة أو شديدة البرودة.

ومع ذلك فإن أسوأ شيء يمكنك القيام به هو التحقق من هاتفك، حتى لو كنت تتحقق من الوقت فقط.

ويقول الدكتور بيكوان، الرئيس التنفيذي لشركة "لوموس تيك" لصحيفة نيويورك بوست "التحقق من الوقت يمكن أن يزيد التوتر جعل النوم أكثر صعوبة. بالإضافة إلى ذلك، إذا فحصت الوقت على هاتفك، فقد تكون محتويات الهاتف محفزة للغاية، مما يزيد من صعوبة النوم، ويمنعك من الاسترخاء والنوم".

ويمكن أن يؤدي ما يسمى بالضوء الأزرق الذي يأتي من شاشات الأجهزة الإلكترونية مثل الهواتف الذكية وأجهزة التلفاز إلى تعطيل دورات النوم الطبيعية لدينا، ولهذا السبب يجب عليك وضعها بعيداً قبل النوم.

عوضا عن ذلك، إذا استيقظت في منتصف الليل، فما عليك سوى محاولة البقاء في السرير أولاً لمعرفة ما إذا كان بإمكانك النوم مجددا، ولكن إذا لم يكن الأمر كذلك، فيجب عليك الخروج والذهاب إلى مكان آخر، بحسب صحيفة ميرور البريطانية.

وأوضح خبير النوم: "عندما تستيقظ في منتصف الليل، فمن الأفضل أن تبقى في السرير في البداية، وتحاول الاسترخاء، ومعرفة ما إذا كان بإمكانك النوم من جديد.

وإذا لم تتمكن من العودة إلى النوم بعد 10 أو 15 دقيقة، فقد حان الوقت للخروج من السرير. حاول الذهاب إلى مكان هادئ ومريح في المنزل، مثل الأريكة، وقم بممارسة نشاط هادئ قليل التحفيز، مثل قراءة كتاب أو القيام بنشاط مهدئ، حتى تشعر بالنعاس مجددا ثم عد إلى السرير".