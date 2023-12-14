جمال غريب الأطوار.. أغرب اتجاهات الجمال لعام 2023

محمد اسماعيل - القاهرة - تتغير صيحات الجمال باستمرار، وعادة ما تظهر بعض الصيحات الغريبة في هذا المجال. فما هي أغرب اتجاهات الجمال التي ظهرت في السنوات الأخيرة؟

في هذا التقرير، نلقي نظرة على بعض أغرب اتجاهات الجمال التي ظهرت في السنوات الأخيرة، وتحديداً في عام 2023.

وفق صحيفة تايمز أوف إنديا تتمثل في ما يلي:

أكياس العين المزيفة

في بعض الدول الآسيوية، مثل كوريا والصين، يعتبر وجود أكياس منتفخة تحت العين علامة على الشباب والجاذبية، ويستخدم بعض الأشخاص المكياج أو الملصقات أو حتى الجراحة لخلق الوهم بوجود أكياس تحت العينين.

علاج الوجه بالحلزون

يكون مخاط الحلزون غنياً بالبروتينات ومضادات الأكسدة وحمض الهيالورونيك، التي لها فوائد مضادة للشيخوخة ومرطبة للبشرة، لهذا تقدم بعض المنتجعات الصحية علاجات للوجه بالحلزون، حيث تزحف القواقع الحية على الوجه وتترك وراءها مادة لزجة.

تبييض الحواجب أو مسحها

يمكن أن يمنح تشقير الحاجبين مظهراً لافتا ومثيراً، أو يجعل المرأة تبدو وكأنها كائن فضائي. وقد قام بعض المشاهير، مثل كيم كارداشيان، وكاتي بيري، ومايلي سايرس، بتجربة هذا الاتجاه، الذي يتضمن استخدام مواد التبييض أو المكياج لتفتيح أو مسح الحواجب.

المكياج الغذائي

تداول هذا الاتجاه المتمثل في اعتماد موضوع المكياج على عناصر غذائية، مثل مكياج فتاة الفراولة، ومكياج فتاة اللاتيه ومكياج فتاة الطماطم على تيك توك هذا العام. وتشير الأطعمة المختلفة إلى لون أو مظهر المكياج وقد قام المشاهير مثل هايلي بيبر بنشره.

جواهر الأسنان

أحجار الأسنان عبارة عن بلورات صغيرة أو جواهر أو قطع معدنية تُلْصَق على الأسنان باستخدام غراء الأسنان، ويمكن أن تضيف بعض التألق والشخصية إلى الابتسامة، وهي غير ضارة نسبياً إذا أُجْرِيَت عن طريق متخصص، ولكنها يمكن أن تسبب أيضاً تلف الأسنان أو العدوى أو الاختناق إذا سقطت.