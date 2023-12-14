كيف تتخلص من متلازمة الأكل الليلي؟

محمد اسماعيل - القاهرة - متلازمة الأكل الليلي هي اضطراب في الأكل يتميز بتناول كميات كبيرة من الطعام في الليل، عادة بعد الاستيقاظ من النوم. يمكن أن تؤدي هذه الحالة إلى زيادة الوزن والسمنة، ومشاكل النوم، ومشاكل نفسية أخرى.

وأوضح الدكتور مارتن تويفل إن متلازمة الأكل الليلي تندرج ضمن اضطرابات الأكل، وهي تعني تناول الكثير من الطعام ليلاً، ما لا يقل عن 25% من إجمالي السعرات الحرارية اليومية، وغالباً ما يُسْتَيْقَظ من النوم لتناول الطعام، وذلك بمعدل لا يقل عن مرتين أسبوعياً على مدار 3 شهور.

عوامل نفسية

وأضاف مدير عيادة الطب النفسي الجسدي والعلاج النفسي في مستشفى LVR الجامعي في إيسن بألمانيا أن متلازمة الأكل الليلي غالباً ما ترتبط بعوامل نفسية مثل التوتر النفسي واضطراب القلق والاكتئاب، حيث يجد الشخص المصاب بهذه المتلازمة راحة نفسية في تناول الطعام ليلاً، ولكنه يعاني في الوقت ذاته من مشاعر الندم والذنب بسبب سلوكه.

اختلال هرموني

وفي ضوء ذلك ، أوضحت البروفيسورة آنيا هيلبرت أن المصاب بمتلازمة الأكل الليلي غالباً ما يعاني اختلال إيقاع النوم/الاستيقاظ، كما أنه يعاني اختلال في هرمون النوم "الميلاتونين" وهرمون الشبع "اللبتين".

وأكدت أستاذة الطب السلوكي في المستشفى الجامعي في لايبزيغ بألمانيا أن المصاب بمتلازمة الأكل الليلي غالباً ما يعاني السِمنة، التي ترفع بدورها خطر الإصابة بداء السكري وارتفاع ضغط الدم، وما يترتب عليهما من أزمات قلبية وسكتات دماغية.

علاج نفسي

ونوه هيلبرت إلى أنه يمكن علاج متلازمة الأكل الليلي من خلال العلاج النفسي مثل العلاج السلوكي المعرفي، حيث يتعرف المريض خلال هذا العلاج على الأسباب، التي تدفعه لتناول الطعام بكثرة ليلاً، والعمل على تغيير سلوكه لمواجهة هذا الاضطراب.

بالإضافة إلى ذلك، يمكن أيضاً اللجوء إلى العلاج بالضوء، والذي يساعد على ضبط إيقاع النوم/الاستيقاظ.