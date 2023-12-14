لن تتوقع.. فوائد صحية للبرقوق بعد إنقطاع الطمث

محمد اسماعيل - القاهرة - البرقوق هو فاكهة صيفية لذيذة وصحية، وهي مصدر جيد للعديد من العناصر الغذائية المهمة، بما في ذلك الألياف والبوتاسيوم وفيتامينات C و K. وقد ثبت أن البرقوق له العديد من الفوائد الصحية.

ووفق "مديكال إكسبريس"، كشفت دراسة جديدة أن الاستهلاك اليومي من البرقوق يقلل من الالتهابات المرتبطة بالعظام لدى النساء بعد انقطاع الطمث.

وأوضحت الباحثة الرئيسية ماري جين دي سوزا من جامعة ولاية بنسلفانيا: "يؤثر فقدان العظام على أكثر من 50% من النساء فوق سن الـ 50، ولا يوجد علاج لهذه المشكلة".

وأضافت "على الرغم من توفر علاجات هرمونية، إلا أنها غالباً ما تتطلب الاستخدام مدى الحياة، وتأتي مع مخاطر، ومن المهم أن يكون لدينا فهم أفضل لكيفية تأثير الأساليب غير الدوائية، مثل الخيارات الغذائية، على فقدان العظام والتخفيف منه".

وكشفت نتائج الدراسة انخفاضاً كبيراً في السيتوكينات الالتهابية، وهي نوع رئيسي من الخلايا المناعية التي ثبت أنها تقود الاستجابة الالتهابية المزمنة، عند تناول 50 إلى 100 غم من البرقوق (حوالي 5-12 حبة) يومياً.

جدير بالذكر أن هذه الفوائد بها وفرة المركبات النشطة بيولوجيا الموجودة في البرقوق، بما في ذلك الفيتامينات والمعادن والأحماض الفينولية والبوليفينول، والتي من المحتمل أن تعمل بشكل تآزري.