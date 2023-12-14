تهدد 3 فئات وتؤذي الرئة.. نصائح لحماية طفلك من مخاطر الشبورة

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

أكثر ما يهم الأمهات خلال هذه الفترة، متابعة الأحول الجوية ودرجات الحرارة، لاتخاذ التدابير الوقائية من الإصابة بالأمراض الفيروسية التي تنتشر خلال فصلي الخريف والشتاء، وكشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن الطقس سيشهد ظاهرة الشبورة المائية خلال الـ72 ساعة المقبلة، وهو أكثر ما يزيد مخاوف الأمهات على أطفالهن، لذا نستعرض مجموعة من النصائح لحماية طفلك من الشبورة.

حماية طفلك من الفيروسات ونزلات البرد بسبب الشبورة

قال الدكتور أمجد الحداد، استشاري الحساسية والمناعة، لـ«هُن»، إن تأثير الشبورة على الرئة أكثر وطأة من الأحوال الجوية الباردة، إذ يشعر الأطفال حيال الشبورة بالتعب الشديد والتهاب الحلق وآلام العضلات وفقدان الشهية: «تشكل خطورة على طفلك إذا كان يعاني من أمراض الربو والروماتيزم والتهاب الشعب الهوائية، عشان كده لازم اتخاذ الإجراءات الاحترازية لعدم التأثر وانخفاض مستويات الأكسجين في مجرى الدم».

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ماذا يحدث لطفلك عند التعرض للشبورة؟

أضاف «الحداد»، أن الحالة الجوية في الأيام المقبلة، من المتوقع أن تشهد بعض التقلبات، فإذا كان طفلك من مرضى الحساسية والربو: «تشكل خطورة صحية وتهدد سلامة الأطفال، بسبب معاناتهم للأمراض، عشان كده ممكن الشبورة تؤذي الرئة، بسبب اقتحامها للجهاز التنفسي».

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إجراءات وقائية لمنع الإصابة من البرد

قدم استشاري الحساسية والمناعة، مجموعة من النصائح الواجب الالتزام بها، كالتالي:

- الابتعاد عن أي شخص مصاب بنزلة برد.

- غسل أيديهم جيدًا وبشكل متكرر.

- تحذير من النفخ من أنوفهم أو فمهم في يدهم، لأن الرذاذ لا يجب انتقاله لملمس الجلد، إذ يؤدي إلى الإصابة بنزلات البرد.

- العطس أو السعال في منديل ورقي.

- عدم مشاركة المناشف أو أكواب الشرب.

- عدم التقاط المناديل المستخدمة لأشخاص آخرين، لتجنب الإصابة بنزلات البرد.

- وضع قطرات محلول ملحي لتخفيف احتقان الأنف.

- تناول قطرات للسعال لتخفيف التهاب الحلق، لكن بإشراف الطبيب.

- يمكن لطفلك الجلوس في حمام دافئ للمساعدة في إزالة الانسداد.

- عند ذهاب الطفل للمدرسة سيرًا على الأقدام، لا بد أن يسير بجانب الرصيف، وإذا شعر بتعب قبل الخروج من المنزل بسبب الشبورة المائية، تحدثي إلى الطبيب قبل البدء في العلاجات المنزلية.

- تناول المشروبات والأطعمة الصحية للحفاظ على الصحة.