«بعيش معاهم بشخصية اللمبي».. من هي أسرة الفنان محمد سعد في عيد ميلاده الـ55؟

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

براعة في تأدية الأدوار، إفيهات فريدة، مساحات تميز بها الفنان محمد سعد، صاحب الأدوار الكوميدية المميزة بين أبناء جيله، إذ اشتهر بطابع خاص على مستوى الأداء الصوتي المختلف للشخصيات، واستطاع تحقيق عديد من النجاحات في التليفزيون والسينما، وكان وراء ذلك أسرته، ورغم أنه لم يتحدث عنهم كثيرا، فإن لهم مكانة خاصة في حياته، وهو ما نلقي الضوء عليه اليوم، تزامنًا مع عيد ميلاده الـ55.

عيد ميلاد الفنان محمد سعد

وُلد في 14 ديسمبر عام 1968، في حي السيدة زينب بمحافظة القاهرة، بدأ مشواره الفني في مسلسل «ما زال النيل يجرى»، ثم تدرج في الأدوار، وكانت انطلاقته الحقيقة عام 2000، ببطولة فيلم «اللمبي» التى قدمها لأول مره فى فيلم «الناظر»، وتناقلت إفيهاته بين الجميع، ومن «حلق عليه يا عم بخ» لـ«تصدق سلخت قبل ما أدبح» و«كتكوت ضعيف الجناح والدنيا غدرت بيه» و«إيه اللي جاب القلعة جنب البحر»، ذاعت شهرته أكثر واخترق قلوب الجماهير.

أسرة محمد سعد

في لقاء سابق له مع الإعلامي خيري رمضان، ببرنامج «ممكن» على قناة «سي بي سي»، تحدث عن أسرته وحبه لهم، مؤكدا أن أكثر مكان يأوى إليه ويستريح به هو منزله: «عامل صومعة وأوضة خشب، فاتح قناة ناشيونال جيوغرافيك طول الوقت، صور ولادي حواليا، في كل مكان قاعد ببقى شغال، ودي الحاجات اللي بتخليني أفك دماغي لما أبص عليهم، وأسرتي كل شيء في حياتي».

كم عدد أبناء «اللمبي»؟

أنعم الله على محمد سعد، بـ3 أطفال هم: نور الدين وكريم وياسين، واصفا نفسه في علاقته بهن بأنه «أب حنون»: «أنا أب مسخرة بيشوفوني في كل الحالات حقيقي، أه بيكون في تعليم وتربية، لكن في إحساس بينا ببنيه، لأن الحياة بقيت صعبة مينفعش يخروجوا الشارع فجأة، بقولهم خليكم جهزين باللمبي للرد بس، إحنا نبقى محترمين في الأساس، لكن الضحك بعيش معاهم اللمبي».

من هي زوجة محمد سعد؟

«كلهم فيهم الجينات نور مثل بشكل حلو في مسلسل (شمس الأنصاري) في 2013، وكريم متجه للتكنولوجيا والتصوير، ياسين واخد من الاتنين وبيقلد صوت اللمبي، وهو أكثر شقاوة»، بهذه الكلمات تحدث محمد سعد عن أبناءه، كما أنه متزوج من خارج الوسط الفني، وعبر عن حبه لها: «مراتي حابب أشكرها، عاوز عمر على عمري عشان أشكرها، وهفضل أقوله طول عمري، هي بتستحمل كل التعب والزهق اللي بطلعه من الشغل».

«هي مرايتي»، ردد هذه الكلمات عنها موضحا أنها أكثر من تسمعه: «صادقة في كلامي، وأنا بسمع كلامها دايمًا في حاجات، بصفي وبختار منها على مستوى التمثيل، وبمثل قدامها وبطمن من رد فعلها وبيخليني أطور من نفسي، حقيقي هما الراحة والسكن»، وذكر أن لأرائها طابع خاص، لأنه كانت تريد شخصية «الحناوي» لا تموت في «كركر»: «الناس فعلًا كانت مستنياها طول الفيلم، وهي صاحبة إفيه مع السلام عليكم».