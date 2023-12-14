تحذير من تناول الموز والتفاح معا.. 7 أضرار لا تتوقعها قد تنتهي بأمراض مزمنة

القاهرة - سمر حسين - صحة

رغم أنهما من الفواكه شائعة الاستخدام والمحبوبة، إلا أن تناول التفاح والموز معًا، قد يضر الصحة بصورة كبيرة، لاحتوائهما على سكريات عالية، تتسبب في ارتفاه نيبته بمستويات غير طبيعية في الدم.

أضرار تناول الموز والتفاح معا

يقول الدكتور محمد الحوفي، أستاذ التغذية العلاجية، خلال حديثه لـ«هُن»، إن تناول التفاح والموز في وقت واحد أو على شكل عصير «مُضر للصحة»، لأن السكر يزيد في الجسم نتيجة تناولهما: «لديهما تأثير على المعدة والكبد والبنكرياس، بسبب محتواهما السكري، إذا تم تناولهما بطريقة خاطئة، كما يعملان على إبطاء امتصاص السكر في الجسم».

وأضافت هايدي فايز، أخصائي الباطنة، خلال حديثها لـ«هُن»، أن التفاح يحتوي على نسبة أقل من السكريات، لكن تفاعله مع الفواكه الأخرى يؤثر على الكبد والبطن، ويسبب اضطرابات، خاصةً أن التفاح قد لا يتناسب مع كثير من المرضى: «التفاح يساهم في تنظيم مستوى السكر، لكن مش كل الأنواع، يعني الأخضر مش بيأثر، وبيساهم في السيطرة على مستويات سكر الدم، لكن لازم الالتزام بتفاحة أو اتنين فقط في اليوم، لعدم التأثير على البطن».

لا يجب مزج الموز والتفاح معًا

بحسب الحوفي، فإن مزج الموز والتفاح معا، قد يحدث عديد من الأضرار، أبرزها:

- الإسهال المزمن.

- التأثير على الكبد.

- ‏الانتفاخ الشديد في البطن.

- زيادة المغذيات السكرية، ما قد يؤدي إلى مرض السكري.

- ‏استهلاك الفركتوز المفرط يؤدي إلى مقاومة الأنسولين.

- السمنة المفرطة، بسبب‏ تراكم الدهون.

- ‏ ارتفاع ضغط الدم ومستويات حمض البوليك.

فوائد تناول الفواكه

أكد أستاذ التغذية العلاجية، أنه يجب تنظيم تناول الفاكهة، حتى لا تعطي مستويات غير طبيعية في الدم: «تحتوي الفاكهة على سكر طبيعي، لكن قد تسبب مشاكل صحية، لأن مش كل الناس صحتها ومستوى السكر عندها زي بعض، لذلك يجب الالتزام بكمية معتدلة من تناول الفاكهة، مع مراعاة عدم الإفراط في تناولها، لأنها على معدة فارغة تؤثر على الجهاز الهضمي، خاصةً الكبد، لأن الأحماض والسكر بهم شديد».

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وأشار إلى أن تناول التفاح والموز يساهم في خفض مستويات السكر بالدم، ويخفض خطر الإصابة بمرض السكري من النوع الثاني، لكن تناولهما بطريقة معتدلة، مع الحرص على ما تم تناوله سابقًا.