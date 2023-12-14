تعرف على الأطعمة الضارة والأخرى المفيدة لصحة الدماغ

محمد اسماعيل - القاهرة - قالت أخصائية التغذية داريا روساكوفا، عن الأطعمة التي تؤثر في الوظائف المعرفية للإنسان.

ووفقًا لـ إزفيستيا، أضافت الطبيبة في مقابلة مع وكالة "ريجنوم" الروسية:"إذا شعر الإنسان بقلق إزاء حالة دماغه، فعليه التركيز على الأسماك ومنتجات الألبان، وكذلك المكسرات والبذور المختلفة".

بالإضافة إلى ذلك، ذكرت الطبيبة الأطعمة التي تؤثر سلبا على وظائف الدماغ. وقالت إن تناول النقانق ولحم الخنزير المقدد يشكل خطرا على صحة الدماغ.

وتبعًا روساكوفا، فإن النقانق تخضع بالفعل للمعالجة التي تسبب تأثيرا مسرطنا. وعلاوة على ذلك، فهي تحتوي على كميات زائدة من الملح والكوليسترول والمكملات المختلفة، مما يجعل هذا المنتج ليس خطيرا للدماغ، فحسب بل ولجسم الإنسان ككل.

ونوهت الطبيبة من أن الاستهلاك المفرط للأطعمة التي تحتوي على الكوليسترول يؤدي إلى اضطرابات في نظام القلب والأوعية الدموية، وتعطيل إمدادات الدم ووظائف الدماغ. وبالإضافة إلى ذلك، يمكن أن تسبب اللحوم الحمراء سرطان الجهاز الهضمي والكبد وأعضاء أخرى.