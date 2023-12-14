في هذه الحالات تورم الساقين ينذر بإصابتك بكارثة صحية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- شيماء مرسي

الوذمة المحيطية، أو تورم القدمين، هي حالة متكررة يمكن أن تنتج عن عدد من الأشياء المختلفة، قد يشير التورم المستمر أو الشديد في الأطراف والفخذين وأجزاء الجسم الأخرى إلى مشكلة أساسية تحتاج إلى معالجة.

وإذا أصيبت بهذه الأعراض مع تورم القدم، فهذا مؤشر على وجود مشكلة صحية خطيرة تستدعي استشارة الطبيب فورا، وفقا لموقع "تايمز أوف إنديا".

مدة التورم:

من الممكن أن يكون التورم المؤقت طبيعيًا، خاصة بعد الوقوف أو الجلوس لفترة طويلة، ولكن إذا استمر التورم لفترة طويلة دون أن يتحسن، فقد يكون ذلك مدعاة للقلق.

القضايا الصحية الأساسية:

يمكن أن يحدث التورم واحتباس السوائل بسبب عدد من الأمراض، بما في ذلك القصور الوريدي وأمراض الكلى والكبد وفشل القلب.

الألم:

قد يكون التورم المصحوب بعدم الراحة أو الاحمرار أو الدفء علامة على وجود مرض معدي أو التهابي يحتاج إلى علاج، لذا إذا كان التورم متماثلًا، مما يعني أنه يؤثر على كلا القدمين بالتساوي، فقد يكون السبب مشكلة احتباس السوائل أو حالة طبية أخرى.

زيادة غير متوقعة في الوزن:

يمكن أن تشير زيادة الوزن المفاجئة وغير المتوقعة إلى احتباس السوائل وتكون مرتبطة بحالات طبية كامنة، خاصة إذا كانت مصحوبة بوذمة في القدم.

يحدث تورم القدم المرتبط بالحمل في كثير من الأحيان بسبب تغير مستويات الهرمون وزيادة حجم الدم من ناحية أخرى.

الصدمة أو الإصابة:

قد تكون الوذمة الموضعية نتيجة لصدمة أو إصابة حديثة في القدم أو الكاحل، لذا يجب استشارة الطبيب إذا كان شعرت بالإنزعاج أو تورم مستمر، كما يمكن أن يكون التورم، خاصة إذا كان مصحوبًا بألم، علامة على الإصابة بتجلط الأوردة العميقة، وهذه حالة خطيرة تتطلب عناية طبية فورية.

تورم الكاحل:

إذا استمر التورم حول الكاحل لفترة من الوقت، فمن المهم إجراء تصوير بالموجات فوق الصوتية للبطن، لأنه في كثير من الحالات يشير إلى الكبد غير الصحي.

علامات العدوى:

عندما يتزامن التورم مع أعراض مرتبطة بالعدوى مثل الحمى أو الاحمرار أو الدفء، فقد يكون ذلك مؤشرًا على التهاب النسيج الخلوي أو عدوى أخرى تتطلب عناية طبية فورية.

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