حك الأنف.. عادة قد تصيبك بالالتهاب الرئوي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- شيماء مرسي

قد يسبب وضع إصبعك في أنفك العديد من المشكلات الصحية الخطيرة، على سبيل المثال، ضعف جهاز المناعة أو المرض أو العدوى أو تلف تجويف الأنف أو نزيف الأنف.

الأسباب:

يختلف سبب قيام الأشخاص بهذه العادة، فبعض الأشخاص يفلعون ذلك بسبب الملل أو العصبية أو التهابات الجيوب الأنفية حيث يمكن أن تزيد من كمية المخاط في الأنف.

في حالات نادرة، يكون سلوكًا قهريًا ومتكررًا، غالبًا ما تصاحب هذه الحالة، التي تسمى "هوس الأنف"، التوتر أو القلق وعادات أخرى مثل قضم الأظافر أو الخدش.

وبالنسبة للأشخاص الذين يعانون من هذه الحالة، يمكن أن يؤدي نتف الأنف إلى تخفيف القلق لفترة وجيزة، وفقا لموقع "هيلث لاين" الطبي.

الأضرار:

العدوى:

يمكن لأظافرك أن تترك شقوقًا صغيرة في أنسجة الأنف، وبالتالي تعيش البكتيريا الضارة في هذه الفتحات وتسبب الالتهابات.

ووجدت دراسة نشرت في عام 2006 أن الأشخاص الذين يقومون بعبث أنوفهم هم أكثر عرضة للإصابة ببكتيريا المكورات العنقودية الذهبية، ويمكن أن تصبح عدوى خطيرة.

انتشار الأمراض:

يلتقط المخاط الغبار والبكتيريا والفيروسات والغبار، ويمكنك مشاركة تلك الجراثيم إذا وضعت إصبعك في أنفك، ووجدت إحدى الدراسات أن ذلك قد يؤدي إلى الالتهاب الرئوي.

تلف تجويف الأنف:

يمكن أن يؤدي تلف تجويف الأنف، وجدت إحدى الدراسات أن الأشخاص الذين يقومون بهذه العادة، قد يعانون من التهاب وتورم في أنسجة الأنف، وبمرور الوقت، قد يؤدي ذلك إلى تضييق فتحات الأنف.

نزيف الأنف:

قد يؤدي خدش أنفك إلى كسر أو تمزق الأوعية الدموية الحساسة، وهذا يمكن أن يؤدي إلى النزيف.

القروح:

التهاب الدهليز الأنفي هو التهاب في الجزء المفتوح والأمامي من تجويف الأنف، يحدث هذا عادة بسبب عدوى بسيطة بالمكورات العنقودية، يمكن أن تسبب هذه الحالة تقرحات يمكن أن تتطور إلى قشور مؤلمة.

تلف الحاجز:

الحاجز هو جزء من العظام والغضاريف التي تقسم فتحتي الأنف اليسرى واليمنى، قد يؤدي تنظيف الأنف بشكل منتظم إلى إتلاف الحاجز وحتى التسبب في حدوث ثقب.