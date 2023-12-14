6 علامات جلدية تنذر بارتفاع نسبة السكر في الدم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- أسماء مرسي:

ارتفاع نسبة السكر في الدم هو حالة طبية خطيرة يمكن أن تؤدي إلى مضاعفات صحية خطيرة، بما في ذلك تلف الأعصاب والكلى والعينين، والسكتة الدماغية.

لا يعاني المرضى من أي أعراض في البداية، لذا يطلق عليه اسم "القاتل الصامت".

وهناك بعض الأعراض التي تظهر على البشرة، كعلامة على ارتفاع نسبة السكر في الدم، نذكرها لكم وفقا لموقع "Hindustan Times".

- الطفح الجلدي

يمكن أن تسبب الفطريات الناجمة عن ارتفاع نسبة السكر طفحًا جلديًا مصحوبا بالبثور على البشرة.

- الحكة

تحدث بسبب ضعف الدورة الدموية وجفاف الجلد والعدوى المرتبطة بمرض السكري.

- البشرة الداكنة والمخملية

وتسمى هذه الحالة بالشواك الأسود، وهو مرض جلدي يتميز بظهور بقع داكنة وسميكة ومخملية في ثنايا الجسم وتجاعيده.

ويحدث الشواك الأسود عندما تبدأ خلايا البشرة بالتكاثر بسرعة كبيرة، نتيجة ارتفاع مستوى الأنسولين في الدم.

- بقع بنية فاتحة ومتقشرة

يسبب اعتلال الجلد السكري ظهور بقع بنية فاتحة اللون متقشرة على الجلد.

- الصدفية

الأشخاص المصابون بمرض السكري من النوع 2 معرضين بشكل كبير لخطر الإصابة بالصدفية، تسبب هذه العدوى بقع متغيرة اللون على الجلد.

- البثور

على الرغم من ندرتها، إلا أن بثور السكري تحدث لدى المرضى الذين يعانون بالفعل من الاعتلال العصبي السكري.

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