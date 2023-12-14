واقعة صادمة.. رجل يطلق النار على امرأة وطفلين ثم يموت منتحرا - ما القصة؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب – سيد متولي

في واقعة مروعة أطلق رجل النار على نفسه بعد أن أنهى حياة امرأة وطفلين في عملية انتحارية مشتبه بها في شمال غرب وادي لاس فيجاس بالولايات المتحدة.

ووفق شبكة "إن بي سي نيوز"، تم نقل طفل ثالث أصيب هو الآخر إلى مستشفى بالمنطقة حيث "بدا أنه يتشبث بالحياة".

ووفقًا لقسم شرطة مدينة لاس فيجاس، تم استدعاء الشرطة إلى شقة على طريق أوسو بلانكا، وقال الرجل الذي اتصل بالشرطة إنه ذهب إلى الشقة للاطمئنان على شقيقه ووجد عدة أشخاص مصابين بالرصاص.

وعثر الضباط الذين وصلوا إلى المكان على خمسة أشخاص مصابين بأعيرة نارية، وهم رجل وامرأة مسنة وثلاثة قاصرين.

ويشير التحقيق الأولي إلى أن رجلاً أطلق النار على ثلاثة أطفال تحت سن 14 عاما وامرأة بالغة قبل أن يطلق النار على نفسه.

وقال الملازم في شرطة لاس فيجاس، روبرت برايس، إن جميع الضحايا كانوا على صلة بمطلق النار، ورغم أنه لم يتمكن من تأكيد العلاقة الدقيقة بين الرجل والضحايا، إلا أنه قال إنه كان هناك "نوع من الارتباط".

ولم يحدد برايس هوية الرجل، الذي قال إنه كان رهن الإقامة الجبرية في قضية قضائية غير محددة، وأضاف أن المزيد من التفاصيل حول إطلاق النار لا تزال قيد التحقيق.

ووصف برايس الحادث بأنه "حزين ومأساوي للغاية"، مخاطبا أيضًا الأشخاص الذين يعانون من مرض عقلي أو يفكرون في إيذاء أنفسهم أو الآخرين للحصول على المساعدة.

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