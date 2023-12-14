امرأة تعيش على الماء والمشروبات الغازية منذ 50 عاماً.. وأطباء يوضحون كيف حدث ذلك

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- أميرة حلمي

امرأة مُسنة تعيش على الماء والمشروبات الغازية منذ نصف قرن، وتؤكد أنها لا تشتهي الأطعمة الصلبة أبداً، وذلك وفقاً لما ذكره موقع central oddity.

السيدة بوي ثي لوي، من بلدة لوك نينه، في مقاطعة كوانغ بينه في فيتنام، في حالة جيدة بالنسبة لعمرها، الأمر الذي يجعل نظامها الغذائي أكثر إثارة للدهشة.

في عام 1963 أصيبت المرأة بصاعقة بينما كانت هي ونساء أخريات يتسلقن الجبل لعلاج الجنود المصابين خلال الحرب. وفقدت حينها الوعي، وعلى الرغم من أنها نجت، إلا أنها لم تعد كما كانت بعد ذلك، لم تأكل أي شيء لعدة أيام بعد أن عادت إلى رشدها، لذلك بدأ أصدقاؤها بإعطائها الماء المحلى.

بعد سنوات قليلة من حادثة الصاعقة، واصلت السيدة بوي ثي لوي تناول بعض الأطعمة الصلبة، وخاصة الفواكه، بسبب تواجد عائلتها وأصدقائها، لكنها لم تشعر أبدًا بالحاجة إلى مثل هذا الطعام. وفي عام 1970، تجنبت الأطعمة الصلبة إلى الأبد، واعتمدت فقط على الماء والمشروبات الغازية. تمتلئ ثلاجتها وفريزرها بزجاجات الماء والمشروبات الغازية السكرية.

تدعي المرأة البالغة من العمر 75 عامًا أن رائحة الطعام تجعلها تشعر بالغثيان، وعلى الرغم من أنها كانت تطبخ دائمًا لأطفالها، إلا أنها لم تأكل أبدًا طبخها، وهذا النظام الغذائي الذي قررت اتباعه أفقدها القدرة على إرضاع صغارها.

سيخبرك أي طبيب أن اتباع نظام غذائي متوازن ضروري لحياة صحية، ولكن يبدو أن النظام الغذائي المعتمد على الماء في حياة Bui Thi Loi كافٍ للحفاظ على صحتها ونشاطها. ووفقا لأطباء قسم التغذية في مستشفى الصداقة الفيتنامية الكوبية في دونغ هوي، فإن المشروبات الغازية السكرية تساعد على تجديد طاقة الجسم بسرعة في أوقات الحاجة ودعم عمل الجهاز الهضمي في الجسم. ومع ذلك، فإنهم يؤكدون أن المشروبات الغازية يمكن أن تكون خطرة على صحة الإنسان ويمكن أن تؤدي إلى مشاكل مثل السمنة والسكري وارتفاع ضغط الدم وأمراض القلب والأوعية الدموية.

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