احذر من شحوب أظافرك.. قد يكون علامة على ارتفاع الكوليسترول

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- أسماء مرسي:

ارتفاع مستويات الكوليسترول مشكلة صحية شائعة يمكن أن تؤدي إلى الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية، مثل النوبات القلبية والسكتات الدماغية، ومع ذلك، هناك بعض العلامات التي تشير إلى ارتفاع مستوياته عن المعدل الطبيعي، بما في ذلك علامة واحدة قد تكون مرئية على يديك.

تقول هيئة الخدمات الصحية البريطانية: "ارتفاع نسبة الكوليسترول يسبب تكوين الترسبات في الأوعية الدموية، وتؤثر اللويحة بعد ذلك على الدورة الدموية، ما يؤدي إلى شحوب أظافر يديك".

وأضافت: "هذه ليست العلامة الوحيدة، تشير أظافر القدم الهشة وبطيئة النمو أيضًا إلى ارتفاع مستويات الكوليسترول لديك"، وفقًا لصحيفة "إكسبريس" البريطانية.

وتابعت: "أظافر القدم الهشة هي إحدى العلامات التحذيرية المرتبطة بحالة تسمى مرض الشرايين الطرفية، تحدث بسبب تراكم الكوليسترول في الشرايين، ما يؤدي إلى تقييد تدفق الدم إلى ساقيك".

وأوضحت: "تشمل المشكلات الأخرى الناجمة عن تكوين اللويحات النوبات القلبية والسكتة الدماغية والخدر".

- كيفية خفض مستويات الكوليسترول المرتفعة؟

1. اتباع نظام غذائي صحي غني بالخضروات والفاكهة.

2. تجنب الأطعمة الدهنية الغنية بالدهون المشبعة.

3. ممارسة التمارين الرياضية بانتظام.

4. الإقلاع عن التدخين.

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